Lielbritānijas karaļa Čārlza III brālis Endrū Mauntbatens-Vindzors, pazīstams arī kā princis Endrū, ceturtdien aizturēts aizdomās par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, pavēstīja Temzas policija.
Policija informēja, ka aizturēts sešdesmitgadīgs vīrietis no Norfolkas un tiek veiktas kratīšanas adresēs Bērkšīrā un Norfolkā. Aizturētais atrodas policijas apcietinājumā.
Policija vērtē apgalvojumus, ka laikā, kad Mauntbatens-Vindzors pildīja Apvienotās Karalistes tirdzniecības sūtņa pienākumus, viņš, iespējams, dalījies sensitīvā informācijā ar notiesāto finansistu Džefriju Epstīnu. Tiek pārbaudīti arī iepriekš izskanējuši apgalvojumi par iespējamu sievietes nogādāšanu Apvienotajā Karalistē.
Mauntbatens-Vindzors vairākkārt noliedzis jebkādu pārkāpumu saistībā ar savām attiecībām ar Epstīnu.
Temzas policija norādīja, ka sākta oficiāla izmeklēšana un, ņemot vērā sabiedrības interesi, papildu informācija tiks sniegta atbilstošā laikā. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers uzsvēra, ka neviens nav augstāk par likumu un izmeklēšana ir policijas kompetencē.
