Maskavā 2. martā pulksten 14.30 paredzēta tiesas sēde, kurā tiks skatīta mirušā basketbolista Jāņa Timmas un dziedātājas Annas Sedokovas laulības laikā kopīgi iegūtās mantas sadale, informēja sportista ģimenes advokāte Margarita Gavrilova.
Advokāte norādīja, ka prasība attiecas uz laulības periodā iegūtā īpašuma sadali. Tiesā plānots noskaidrot līdzekļu apmēru Sedokovas bankas kontos, noguldījumos, kapitāldaļās un citos aktīvos, kā arī vērtēt situāciju saistībā ar nekustamo īpašumu, kas laulības laikā bija reģistrēts uz Sedokovas vārda un vēlāk atsavināts, Timmam nesaņemot sev pienākošos daļu.
Timmas daļa šajā īpašumā šobrīd ir strīda objekts tiesvedībā, informēja Gavrilova. Par gaidāmo tiesas sēdi advokāte 17. februārī paziņoja savā sociālā tīkla "Instagram" kontā, norādot, ka tā notiks Maskavas Horoševskas rajona tiesā.
Jau ziņots, ka 2024. gada 17. decembrī Maskavā mira Latvijas basketbolists Timma. Mediji ziņoja, ka 32 gadus vecā sportista ķermenis tika atrasts dzīvojamās mājas kāpņu telpā Maskavas centrā. Savukārt izdevums "Meduza" informēja, ka Krievijas ziņu aģentūras "TASS" un "RIA Novosti" apstiprinājušas, ka notikusi pašnāvība.
2024. gada oktobrī Timma turpināja karjeru Krievijā, piedaloties bukmeikeru kompānijas "Liga Stavok" rīkotā turnīrā komandas "Alikson" sastāvā. Latvijas valstsvienībā viņš aizvadīja 68 spēles.
Aptauja
Kā mazināt varmācību savstarpējās attiecībās?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu