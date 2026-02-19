Pirms vairākām nedēļām Latvijas Pašvaldību savienība ar vēstuli vērsās pie premjeres Evikas Siliņas ar lūgumu atcelt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Raimonda Čudara rīkojumu par Bauskas un Preiļu novada teritoriālplānojuma daļēju apturēšanu. 

Pirmajā gadījumā ministra ieskatā pārāk maz teritorijas atvēlēts vēja parku attīstībai. Kā zināms, Bauskas novads ir viens no trim ar nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritoriju. Strīds ir par 3% teritorijas. Savukārt Preiļu novada teritorijas plānojumu ministrija jau pagājušā gada beigās bija apstiprinājusi, tikai vien Čudara kungam saprotamu iemeslu dēļ tas tika apturēts.

Arī 28. janvāra LTV raidījumā "Kas notiek Latvijā?" Jānis Domburs nevarēja nonākt pie kopsaucēja. Redzot aplamības, pašvaldībām palīgā steidzās padsmit opozīcijas deputātu, kuri iesniedza Saeimai pieprasījumu – ministram atcelt rīkojumu. 5. februāra plenārsēdē jautājums tika izskatīts. Ar detalizētu runu uzstājās deputāts Artūrs Butāns. Viņš teica, ka neviens novads nav aizliedzis būvēt vēja parkus, taču iedzīvotāji iebilst, ka tie ir apdzīvoto vietu tuvumā vai ainaviskās vietās. Butāna kungs pat nosauca iemeslus, kāpēc attīstītāji ietiepīgi grib būvēt blakus apdzīvotām vietām. Tas taču saprotams, jo elektrotīkla kabeļi vai gaisa līnijas nav meklējamas purvos. Katrs attālinātais kilometrs – papildu izmaksas parka būvētājiem. Viņš uzdeva jautājumu – cik iebildumiem procentuāli vai skaita ziņā jābūt, lai iedzīvotāju iebildes tiktu ņemtas vērā? Atbildes nav, jo reglamentējušie dokumenti to neparedz.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē