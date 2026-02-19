Pirms vairākām nedēļām Latvijas Pašvaldību savienība ar vēstuli vērsās pie premjeres Evikas Siliņas ar lūgumu atcelt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra Raimonda Čudara rīkojumu par Bauskas un Preiļu novada teritoriālplānojuma daļēju apturēšanu.
Pirmajā gadījumā ministra ieskatā pārāk maz teritorijas atvēlēts vēja parku attīstībai. Kā zināms, Bauskas novads ir viens no trim ar nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritoriju. Strīds ir par 3% teritorijas. Savukārt Preiļu novada teritorijas plānojumu ministrija jau pagājušā gada beigās bija apstiprinājusi, tikai vien Čudara kungam saprotamu iemeslu dēļ tas tika apturēts.
Arī 28. janvāra LTV raidījumā "Kas notiek Latvijā?" Jānis Domburs nevarēja nonākt pie kopsaucēja. Redzot aplamības, pašvaldībām palīgā steidzās padsmit opozīcijas deputātu, kuri iesniedza Saeimai pieprasījumu – ministram atcelt rīkojumu. 5. februāra plenārsēdē jautājums tika izskatīts. Ar detalizētu runu uzstājās deputāts Artūrs Butāns. Viņš teica, ka neviens novads nav aizliedzis būvēt vēja parkus, taču iedzīvotāji iebilst, ka tie ir apdzīvoto vietu tuvumā vai ainaviskās vietās. Butāna kungs pat nosauca iemeslus, kāpēc attīstītāji ietiepīgi grib būvēt blakus apdzīvotām vietām. Tas taču saprotams, jo elektrotīkla kabeļi vai gaisa līnijas nav meklējamas purvos. Katrs attālinātais kilometrs – papildu izmaksas parka būvētājiem. Viņš uzdeva jautājumu – cik iebildumiem procentuāli vai skaita ziņā jābūt, lai iedzīvotāju iebildes tiktu ņemtas vērā? Atbildes nav, jo reglamentējušie dokumenti to neparedz.