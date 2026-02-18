Vakar "Vivi" pasažieri jau kārtējo reizi neziņā sala uz perona daudzviet Tukuma līnijā – vilciens kavējās jau vairāk nekā pusstundu, nav zināms, cikos un vai tas pienāks, bet kādreizējās stacijas ēkas durvis ir slēgtas…

No valdības un par dzelzceļa transportu atbildīgajām iestādēm dzirdam, ka viena iedzīta pāļa konservācija pārredzamā nākotnē neuzbūvējamam tiltam pār Daugavu izmaksās līdz pusmiljonam eiro. Arī gadsimta projekta, jaunās trases "Rail Baltica" būvniecībā naudas grūšana turpināsies kā ūdens liešana caurā traukā. Tikmēr jau esošā dzelzceļa pasažieri dusmās un neizpratnē ceļ trauksmi – kādēļ arī ziemas spelgonī paliek aizslēgtas uzgaidāmās telpas stacijās?

Pēdējā laikā nereti uzmanību piesaista vilcienu pasažieru ieraksti sociālajos tīklos. Piemēram. "Ikdienišķs stāsts. Ir ļoti auksts ziemas vakars. Ap vēsturisko un arhitektoniski izskatīgo Babītes dzelzceļa stacijas ēku klaiņo cilvēki, vairāki jau sirmā vecumā, māmiņa ar zīdaini ratos, jauns puisis ar kruķiem padusē. Daži cenšas atvērt stacijas durvis, bet tās ir slēgtas, logi tumši. Kāds izsakās, ka tā tagad parasta lieta. Lielās skaistās stacijas, ko esam mantojuši, ir slēgtas, jo "Latvijas dzelzceļš" piedāvājis "Vivi" maksāt par stacijām uzturēšanas maksu, bet tas esot atteicies."

Vakar Dubultu stacijā būvdarbu veicējs bija sabojājis dzelzceļa pārmiju, tādēļ Tukuma līnijā otrdien visu dienu tika traucēta vilcienu kustība. Vairāki reisi kavējās pat 35–45 minūtes. Piemēram, no rīta, kad gaisa temperatūra bija aptuveni mīnus 16 grādi, pasažieri stacijās (attēlā – Asaru pietura) bija neizpratnē – gaidīt vilcienu un salt uz perona vai meklēt citas iespējas, lai nokļūtu galamērķī.
Bezatbildība pāraugusi cietsirdībā? Dzelzceļa stacijas palie
Foto: Linda Rasa / Latvijas Mediji

