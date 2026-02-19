Šonedēļ aprit gads, kopš premjerministre Evika Siliņa piešķīla uguntiņu valdībai, izsviežot no sastāva ierūsējušo Auguli, novecojošo Čakšu un nemākulīgo Briškenu, papildinot kabinetu ar jauniem, talantīgākiem ministriem un piedāvājot sabiedrības uzmanībai svaigi no tintes kūpošu bruņotu dokumentu četrreiz četri izrāviena plānu.
Gada laikā pierādījies, ka plāns nav tūlītēji izvedams dzīvē, pieteiktās prioritātes pildāmas pakāpeniski, trīs no četrām bijušas ar lejup rotējošu vektoru. Aktuālā demogrāfijā latvieši turpināja nevairoties Latvijai, jaundzimušo skaits vēl nokritās par padsmit procentiem, pērn piedzima rekordmazs bērnu pudurītis – 11 637 mazuļi. Citā prioritārā lietā, ko Siliņa nosauca – par 25% samazināt birokrātiju valsts pārvaldē –, kā radiointervijā atzina eksministre, citā darbā par Saeimas Budžeta un finanšu komitejas priekšsēdētāju pārceltā Anda Čakša, arī galīgi neveicas, viss iet uz priekšu, tusnījot un smagi velkot elpu. Jaunieceltais birokrātijas apkarotāju grupas priekšnieks Jānis Endziņš piedāvā kurmja alu rakumus, nevis totālu papīru un ierēdniecības sloga likvidēšanu. Arī ekonomikā virzība uz attīstību notiek pārāk lēni – teica Čakša.
Nerunāsim par nepatīkamo. Ir lietas, par kurām uzņemties atbildību Ministru prezidente, lietojot skanīgo opozīcijas deputāta Andra Kulberga apzīmējumu, izvairās kā vampīrs no ķiploka. Trešdien TV3 rīta programmas "900 sekundes" studijā saposto balto cielaviņu Siliņkundzi