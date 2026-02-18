Trešdien Kurzemē un daudzviet valsts centrālajā daļā gaidāms sniegs, prognozē sinoptiķi. Tikmēr aizvadītajā naktī vietām Latvijas austrumos sals pastiprinājies līdz -26 grādiem.
Naktī uz trešdienu vietām valsts austrumu daļā gaisa temperatūra noslīdēja līdz -24..-26 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) un "Latvijas Valsts ceļu" dati. Lielākais sals reģistrēts Madonas novērojumu stacijā, kā arī vietām Jēkabpils pusē un Ludzas novadā.
Piecos rītā gaisa temperatūra valsts rietumu un centrālajā daļā bija -10..-15 grādi, vietām austrumu novados — līdz -25 grādiem. Stiprākais sals tobrīd novērots Madonā un Zilupes apkaimē.
Trešdien debesis būs pārsvarā apmākušās,
taču Latvijas austrumos brīžiem uzspīdēs saule. Valsts dienvidrietumos jau no rīta snieg, un dienas gaitā sniegs gaidāms Kurzemē un daudzviet centrālajā daļā. Pūtīs lēns līdz mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš.
Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs -5..-10 grādi. Rīgā gaidāma mākoņaina diena, nedaudz snigs. Pūšot mērenam dienvidaustrumu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz -7..-8 grādiem.
No rīta debesis pārsvarā bija mākoņainas, vietām Vidzemē un Latgalē — skaidras. Sniega biezums novērojumu stacijās svārstās no pieciem centimetriem Mērsragā un septiņiem centimetriem Kolkā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 52 centimetriem Līvānu novada Sīļos un 56 centimetriem Dagdā. Rīgā sniega sega pilsētas centrā sasniedz 23 centimetrus.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī ir no 1010 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā līdz 1019 hektopaskāliem Krievijas pierobežā. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.
Maksimālā gaisa temperatūra otrdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -4,9 grādiem Ventspilī līdz -12,2 grādiem Skrīveros. Eiropā 17. februārī augstākā gaisa temperatūra bija +26 grādi Spānijā, bet zemākā naktī uz trešdienu -32 grādi Somijas ziemeļos un -35 grādi Krievijā.
