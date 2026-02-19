Šorīt daudzviet Latvijā braukšanas apstākļus apgrūtina sniegs un apledojums, informē VSIA "Latvijas Valsts ceļi".
Sniega klātos ceļu posmus tīra un apstrādā ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanā šobrīd iesaistītas 138 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Sarežģīti braukšanas apstākļi konstatēti gandrīz uz visiem valsts galvenajiem autoceļiem.
Uz reģionālajiem ceļiem situācija ir apgrūtināta teju visā valstī, izņemot Balvu, Rēzeknes, Ludzas, Preiļu un Krāslavas apkārtni.
Ļoti zemā gaisa temperatūrā ceļu kaisīšanai izmantotais mitrais tehniskais sāls (NaCl) zaudē efektivitāti, tādēļ apledojums var veidoties straujāk.
Autovadītāji aicināti ņemt vērā sala ietekmi uz ceļu stāvokli, braukt piesardzīgi, pielāgot braukšanas manieri ziemas apstākļiem, izvēlēties atbilstošu ātrumu un ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošajam transportlīdzeklim.
