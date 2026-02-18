Televīzijas personība Magone Liedeskalna šovā “Slavenības. Bez filtra” devusies ciemos pie mūziķes Lienes Šomases, lai piedalītos viņas vadītajos enerģētiskajos seansos. Sarunu laikā dāmas skāra ne tikai profesionālās gaitas un naudas jautājumus, bet arī pievērsās pašapziņas tēmai.
Gaisotne kļuva intriģējoša, kad izskanēja jautājums par pārmaiņām privātajā dzīvē. Izdzirdot minējumu par potenciālu kavalieri, Magone neslēpa satraukumu: "Kur viņš nāk?" Šomase precīzākas detaļas par vīrieša vecumu vai personību neatklāja, vien uzstāja uz savām sajūtām, sakot: "Nezinu. Nāk jauns vīrietis."
Īpašu noskaņu radīja elpošanas prakse, kuras laikā Magonei parādījās vizuālas vīzijas. Viņa aprakstīja siltumu krūtīs un zaļus toņus, jokojot vaicāja: "Kur tas vīrietis ir?" Kamēr Liedeskalna domāja par mīlestību, Liene saskatīja šajās krāsās finansiālu augšupeju.
Studijas saimniece Magones neierasto jautrību un vieglumu skaidroja ar īpašu auru, pieminot kādas dziednieces teikto par "smieklu fejām", kas mājo šajās telpās. Viņa mudināja viešņu nebaidīties no sava patiesā "es", pat ja tas brīžiem šķiet naivi.
Tomēr saruna ieguva nopietnāku pieskaņu, apspriežot iespējamā pielūdzēja nolūkus. Šomase pauda bažas par to, vai vīrieti interesēs pati Magone vai tikai viņas slava. Šī piezīme dzejnieci darīja domīgu, jo līdzīga rūgta pieredze viņai jau bijusi.
Noslēgumā Magone dalījās ar savu pārliecību, ka šogad viņas uzmanību centīsies iekarot divi dažādi kungi, nostādot viņu izvēles priekšā. Liene par šādu scenāriju gan izteicās skeptiski, tieši vaicājot: "Kāpēc tu domā, ka divi?" Atbilde uz šo jautājumu pagaidām palika gaisā karājamies.
VIDEO:
