Kazahstānas galvaspilsētas apmeklējums šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigznei Margaritai Kolosovai izvērtās nepatīkamā pieredzē. Viņas otrā diena Astanā noslēdzās ar asu vārdu pārmaiņu ar paziņu Maksatu, kuru viņa iepriekš bija satikusi tikai virtuālajā vidē. Vīrieša neapmierinātības iemesls bija nepārtrauktā kameru klātbūtne, kas traucēja viņa un bērnu mieru.
Maltītes laikā tirdzniecības centrā spriedze sasniedza kulmināciju, Maksatam paziņojot, ka šāda laika pavadīšana drīzāk atgādina smagu darbu, nevis relaksējošu atpūtu. Eļļu ugunij pielēja arī Maksata dzīvesbiedres greizsirdība, kura apšaubīja Margaritas lomu vīrieša dzīvē. Emocionāli aizskartā Margarita pieņēma lēmumu pārtraukt kopīgo izklaidi.
Pēc tam, kad visi bija apskatījuši vietējo skatu torni, plānā ietilpa pusdienas un iepirkšanās tirdzniecības centrā. Tomēr jau pirms ieiešanas ēkā Maksata pacietības mērs bija izsmelts. Viņš, paņēmis rokās jaunāko atvasi, strauji devās uz priekšu, Margaritu un savu vecāko meitu atstājot nopakaļ. Abas ceļabiedres apmaldījās plašajās telpās un mēģināja saprast, kā atrast pazudušos ģimenes locekļus, ņemot vērā, ka meitenei nebija piekļuves internetam un viņas telefons bija izlādējies.
Margarita tomēr saglabāja optimismu, norādot, ka nupat redzējusi vīrieti ar bērnu. Viņa mierināja biedri: "Atradīsim! Es viņu tikko redzēju, viņš nesa viņu rokās. Viņš noteikti mūs gaidīs pie ieejas." Viņa arī piebilda, ka sliktākajā gadījumā tikšanās vieta būs naktsmītne, jo atslēgas atrodas pie viņas. Margarita cerēja uz tirdzniecības centra publisko Wi-Fi tīklu, kas atvieglotu saziņu.
Grupai tomēr izdevās apvienoties, taču kopīgā maltīte nepagāja mierīgā gaisotnē. Tiklīdz filmēšanas tehnika tika nolikta malā, Margarita kļuva par upuri Maksata dusmu izvirdumam. Viņa atklāja, ka sliktas priekšnojautas bijušas jau kopš dienas sākuma: "Jau no rīta es sapratu, ka būs galīgākajā di*sā – viss nelabi, saule sūdīgi spīd un tādā garā. Tiklīdz izslēdzās kameras un mēs apsēdāmies, man tiešā tekstā tika pateikts: "Karoče viss za*bal, tava filmēšana za*bal! Man vajag iet tur, es gribu darīt to, tu pie visa vainīga! Na*ren tu atvilki to filmēšanas grupu? Man te tagad ar jums ir jāfilmējas!""
Šāda rīcība piespieda Margaritu mainīt plānus – iepirkšanās tika atcelta, un viņa pieprasīja tūlītēju došanos uz īrēto dzīvokli. Situāciju pasliktināja tas, ka Maksatam nepārtraukti zvanīja sieva un māte. Margarita filmēšanas komandai emocionāli klāstīja: "Tā kā ņemat nost mikrofonus, mēs braucam mājās un viss! Es jautāju: "Kāpēc man to nepateica sākumā?" Man nav jāklausās šis."
Konflikts neaprobežojās tikai ar klātienes strīdu. Maksata mājās esošās sievietes aktīvi ietekmēja viņa noskaņojumu pa tālruni. Pēc Margaritas teiktā, sieva kūdījusi vīrieša māti pret viņu: "Sieva piedzied pilnas ausis mammai. Abas divas viņam zvana: "Kas tev tur tāda par sponsori atbraukusi? Kas tā tāda Margarita? Bērni neko neredz, ar jums abiem tikai staigā pa to galvaspilsētu!" Tas vēl pielēja eļļu ugunij."
Margarita neslēpa sarūgtinājumu, jo viņa bija tā, kas aicināja Maksatu uz tikšanos Astanā kopā ar viņa bērniem. Jūtoties pazemota, viņa ceļā uz izeju neslēpa savu sašutumu par drauga kliegšanu. Uz viņa mēģinājumiem attaisnoties Margarita stingri noteica: "Man arī šīs negācijas nav vajadzīgas! Es arī esmu atbraukusi atpūsties!" Galu galā Margarita secināja, ka šāda komunikācijas maniere viņai nav pieņemama, salīdzinot to ar savu iepriekšējo pieredzi: "Ar mani vīrs pat tā neatļāvās runāt!" Viņa arī izteica minējumu, ka visticamāk "mājās Maksats regulāri dabū pa ausīm no sievas".
VIDEO:
