Ženēvā noslēgusies Ukrainas, ASV un Krievijas trīspusējo sarunu pirmā diena, kurā delegācijas strādāja gan politiskajā, gan militārajā blokā.
Ukrainas delegācijas vadītājs Rustems Umerovs norādīja, ka sarunas koncentrējās uz praktiskiem jautājumiem un mehānismiem iespējamajiem risinājumiem, lai virzītos uz ilgstošu mieru. Darbs tematiskajās grupās turpināsies arī otrdien.
ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais vēstnieks Stīvs Vitkofs trešdien paziņoja, ka sarunās panākts progress un abas puses vienojušās informēt savus līderus un turpināt darbu pie vienošanās. Sarunas Ženēvā ilgušas sešas stundas un bijušas intensīvas, atklāja Krievijas delegācijai pietuvināts avots.
Vienlaikus Umerovs informējis Eiropas sabiedrotos – Franciju, Lielbritāniju, Vāciju, Itāliju un Šveici – par sarunu rezultātiem un saskaņojis pieeju turpmākajiem soļiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paudis gatavību ātri virzīties uz cienīgu vienošanos kara izbeigšanai, taču apšaubījis, vai Krievija nopietni domā par mieru, uzsverot, ka ilgstošs miers nebūs iespējams, ja uzvara tiks vienkārši atdota Maskavai.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
