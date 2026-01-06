Lai gan Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis pirmdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē guva vien deviņus punktus un viņa pārstāvētā Atlanta Hawks viesos piedzīvoja zaudējumu, šai spēlei bijusi plašāka nozīme.
Šī spēle Porziņģim bija 517. NBA karjeras mačs, kas ļāvis viņam apsteigt Andri Biedriņu un kļūt par visu laiku spēlēm bagātāko Latvijas basketbolistu pasaules spēcīgākajā līgā.
Atlantas komanda ar rezultātu 100:118 piekāpās Toronto Raptors. Porziņģis maču sāka uz rezervistu soliņa un laukumā pavadīja 19 minūtes un 58 sekundes. Šajā laikā latvietis realizēja vienu no pieciem tālmetieniem, vienu no septiņiem divpunktu metieniem un visus četrus soda metienus.
Viņa statistikā arī viena atlēkusī bumba, viena rezultatīva piespēle, divas personīgās piezīmes un neitrāls plusu–mīnusu rādītājs.
"Hawks" komandā rezultatīvākais bija Onjeka Okongvu ar 17 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām, 16 punktus guva Zakarijs Risašē, bet Džeilens Džonsons izcēlās ar 13 punktiem, 14 atlēkušajām bumbām un septiņām rezultatīvām piespēlēm.
Toronto vienībā 19 punktus sameta Brendons Ingrems, savukārt Skotijs Bārnss bija tuvu "triple double", iekrājot 18 punktus, desmit rezultatīvas piespēles un astoņas atlēkušās bumbas.
Atlantas klubs ar 17 uzvarām 38 spēlēs Austrumu konferencē ieņem desmito vietu, bet nākamo maču aizvadīs naktī uz ceturtdienu, savā laukumā uzņemot Ņūorleānas "Pelicans".
