"Paula Anglijā nodzīvoja kādus septiņus gadus. Un no turienes atgriezās ļoti salauzta," atklāj mūžībā devušās dziedātājas Paulas Dukures brālis Miks Dukurs.
Par to, kas šajā laikā ar Paulu noticis, ģimenei joprojām nav skaidrības. Miks žurnālam "Privātā Dzīve" atzīst, ka viņi nezina, kas īsti Anglijā piedzīvots, un cer — lielāka skaidrība varētu rasties, kad Latvijā ieradīsies Paulas ilggadējais dzīvesbiedrs Kedžons Fablers.
Brālis stāsta, ka Paula ar Kedžonu ilgu laiku bijuši kopā un attiecību sākumā, visticamāk, viņus vienojusi patiesa mīlestība. Tomēr tajā periodā viņa un māsas attiecības neesot bijušas ciešas — tikšanās notikušas vien tad, kad pāris atbraucis uz Latviju. Miks neslēpj, ka vēlētos saprast, kas tieši Paulas dzīvē Anglijā atstājis tik dziļu iespaidu.
Pēdējo divu gadu laikā Paulas sociālajos medijos vairs nav publicētas jaunas kopbildes ar Fableru, lai gan agrākie ieraksti radījuši priekšstatu par saskanīgu pāra ikdienu.
Miks arī norāda, ka, cik viņam zināms, pat Kedžonam neesot bijis skaidrs, kas ar Paulu notiek. Viņa bijusi noslēgta un līdz galam nav spējusi izlemt, ko vēlas darīt dzīvē. Brālis šaubās, vai viņa patiešām vēlējusies turpināt muzikālo ceļu — viņš piedāvājis kopīgi ierakstīt albumu un rīkot koncertus, taču Paula no šīm iecerēm atteikusies.
