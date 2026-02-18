Slovākijas valdība izsludinājusi ārkārtas stāvokli saistībā ar naftas deficītu valstī, kas radies Ukrainā notiekošā kara dēļ, vēsta ziņu aģentūra TASR.
Ārkārtas stāvoklis, kas stāsies spēkā no ceturtdienas, ļauj izmantot naftas ārkārtas rezerves, lai nodrošinātu piegādes "Slovnaft" naftas pārstrādes rūpnīcai un novērstu degvielas piegāžu traucējumus degvielas uzpildes stacijām valstī.
Janvāra beigās tika apturētas naftas piegādes no Krievijas pa cauruļvadu "Družba", kas šķērso Ukrainas teritoriju.
"Slovnaft" daļu no nepieciešamās naftas tagad var iegūt no Horvātijas, izmantojot cauruļvadu, kas iet caur Ungāriju. Taču uzņēmums skaidro, ka pilnīga piegāžu jauda pa šo cauruļvadu tiks nodrošināta vien pēc 20-30 dienām.
"Slovnaft" arī paziņojis, ka pagaidām apturēs naftas piegādes Ukrainai, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt degvielas piegādes iekšzemes tirgum.
