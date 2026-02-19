5. martā visā Latvijā norisināsies Notāru dienas, kuru laikā iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas saņemt zvērinātu notāru konsultācijas par dažādiem juridiskiem jautājumiem, informē Latvijas Zvērinātu notāru padome.
Šogad uzmanības centrā būs izmaiņas laulības šķiršanas regulējumā, kas stāsies spēkā 1. martā. Turpmāk vecāku vienošanās par bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem būs jānoformē notariāla akta veidā. Tas paredz, ka vienošanās neizpildes gadījumā būs iespējams uzsākt piespiedu izpildi bez atsevišķas tiesvedības.
Latvijas Zvērinātu notāru padomes priekšsēdētājs Aigars Kaupe norāda, ka Notāru dienas jau divdesmit gadus kalpo kā iespēja sabiedrībai saņemt skaidrojumus par juridiski sarežģītiem jautājumiem saprotamā veidā. Viņš uzsver, ka notāra uzdevums ir nodrošināt tiesisko drošību, izskaidrot darījumu sekas un palīdzēt cilvēkiem pieņemt pārdomātus lēmumus, tādējādi mazinot iespējamos strīdus nākotnē.
Notāru dienā no pulksten 10 līdz 16
konsultācijas būs pieejamas gan klātienē notāru birojos visā Latvijā, gan telefoniski.
Iedzīvotāji varēs saņemt padomus par mantojuma lietām, laulības līgumiem, pilnvarām, partnerības noslēgšanu, nekustamā īpašuma darījumiem un citiem jautājumiem.
Pulksten 10 paredzēta arī tiešsaistes preses konference, kurā piedalīsies tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV), Latvijas Universitātes Psiholoģijas fakultātes docente Evija Strika un Aigars Kaupe. Eksperti skaidros likuma grozījumu nozīmi bērnu interešu aizsardzībā, kā arī vecāku atbildības stiprināšanu laulības šķiršanas procesā.
Kaupe uzsver, ka līdz šim vecāki vienošanos varēja slēgt bez notāra iesaistes, nereti nepietiekami izvērtējot tās saturu. Jaunais regulējums paredz rūpīgāku vienošanās sagatavošanu, īpašu uzmanību pievēršot bērna interesēm, drošībai un tiesiskajai noteiktībai. Tas, viņaprāt, veicinās pārdomātāku rīcību un palīdzēs bērna intereses saglabāt kā galveno prioritāti.
Kā mazināt varmācību savstarpējās attiecībās?
