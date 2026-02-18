Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes amatpersonas Rīgas lidostā kāda pasažiera bagāžā atklājušas 382 paciņas nedeklarētu cigarešu, informēja VID.
Piektdien, 13. februārī, lidostā tika kontrolēti reisa Šarm eš Šeiha — Rīga pasažieri un viņu bagāža. Uz padziļinātu pārbaudi uzaicināta persona, kura bija izvēlējusies "zaļo koridoru", tādējādi apliecinot, ka nepārvadā deklarējamas vai aizliegtas preces.
Uz muitas amatpersonu jautājumu, vai bagāžā atrodas cigaretes, pasažieris — Igaunijas pilsonis — atbildējis noliedzoši. Tomēr detalizētas pārbaudes laikā viņa bagāžā tika atrastas 382 paciņas cigarešu "Golden Gate" un "Oris", kopumā 7640 cigaretes.
Konstatējot iespējama noziedzīga nodarījuma pazīmes, lietas materiāli nodoti Nodokļu un muitas policijai, kas sāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 190. panta pirmās daļas par kontrabandu. Sadarbībā ar Nodokļu un muitas lietu prokuratūru kriminālprocess tajā pašā dienā nodots kriminālvajāšanas sākšanai paātrinātā kārtībā.
VID atgādina, ka, ceļojot ar aviotransportu no trešajām valstīm, izņemot Krieviju un Baltkrieviju, persona bez nodokļu nomaksas savam patēriņam drīkst ievest 200 cigarešu, 100 cigarillu, 50 cigāru vai 250 gramus smēķējamās vai karsējamās tabakas. Ja tabakas izstrādājumi tiek ievesti biežāk nekā reizi 30 dienās vai pārsniedz atļauto daudzumu, tie obligāti jādeklarē un par tiem jāsamaksā nodokļi.
Ja persona neizpilda deklarēšanas pienākumu un mēģina preces ievest, tās neuzrādot muitas iestādei, var tikt piemērota administratīvā atbildība saskaņā ar Muitas likumu. Savukārt par nelikumīgu preču ievešanu būtiskā apmērā paredzēta kriminālatbildība atbilstoši Krimināllikuma 190. pantam "Kontrabanda".
VID arī uzsver — ja bagāžā ir deklarējamas preces, robeža jāšķērso pa "sarkano koridoru", bet "zaļais koridors" paredzēts gadījumiem, kad deklarējamu preču nav vai to daudzums nepārsniedz atļautās normas.
