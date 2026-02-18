Latvijas hokejists Rodrigo Ābols intervijā žurnālam "Ieva" atklājis, kā guva kājas traumu, kuras dēļ nevarēja piedalīties ziemas olimpiskajās spēlēs, un neslēpj sarūgtinājumu par zaudēto iespēju pārstāvēt valstsvienību.
Šobrīd Ābols atrodas Amerikā, kur turpina ārstēt savainojumu. Viņš skaidro, ka trauma radusies spēles epizodē, kad slida ieķērusies bojātā ledus vietā — uz tā bijušas šķautnes vai rievas, kādās mēdz ieķerties sliece. Kritiena brīdī viss ķermeņa svars uzgūlies kājai, bet slidu nav izdevies izraut no ledus.
Hokejists norāda, ka spēlētāji jau kopš jaunības iemācās pareizi krist un instinktīvi zina, kā sevi pasargāt, tomēr šajā situācijā viņš jau kritiena laikā sapratis, ka savainojums būs nopietns — un tā arī izrādījies.
Ābols atzīst, ka tik smaga trauma viņa karjerā ir pirmo reizi. Īpaši sāpīgi esot tas, ka tieši šī iemesla dēļ viņam nācies izlaist olimpiskās spēles un palikt ārpus komandas svarīgā turnīrā.
"Protams, pārdzīvoju par to, ka neesmu olimpiādē,
laiks, kad guvu traumu, jeb, kā Amerikā saka, taimings ir ļoti neveiksmīgs."
