Vidzemes rajona tiesa pirmdien kādam vīrietim par seksuāla rakstura noziegumiem pret savām pameitām, kā arī par vienas pameitas un vēl kādas sievietes izvarošanu piesprieda 25 gadu brīvības atņemšanu un probācijas uzraudzību uz trim gadiem, informēja prokuratūrā.
Saskaņā ar apsūdzību vīrietis no 2005. līdz 2013. gadam dzīvoja kopā ar dzīvesbiedres mazgadīgo meitu un vairākkārt, lietojot vardarbību un rīkojoties pret viņas gribu, veica seksuāla rakstura darbības un dzimumaktus. Viņš izmantoja brīžus, kad ar cietušo bija vienatnē, lai netraucēti īstenotu noziedzīgās darbības.
Prokuratūra norāda, ka vīrietis apzināti izmantoja cietušās uzticēšanos un savu autoritāti ģimenē. Meitene vecuma un attīstības dēļ nespēja pilnībā saprast notiekošā būtību un nespēja pretoties, turklāt vīrietim bija fizisks pārspēks.
Apsūdzībā teikts, ka meitene jau no deviņu gadu vecuma tika pakļauta seksuālai izmantošanai,
bet vienpadsmit gadu vecumā pirmoreiz tika izvarota. Šīs darbības būtiski aizskāra viņas dzimumneaizskaramību, ietekmēja garīgo attīstību un priekšstatus par tikumību, kā arī radīja fiziskas, emocionālas un smagas psiholoģiskas sekas.
Vīrietis netiklas darbības veica arī ar otru nepilngadīgo pameitu — tas noticis laika posmā no 2005. līdz 2006. gadam.
Tāpat konstatēts, ka 2007. gada martā viņš savā automašīnā uzņēma kādu sievieti, kura pārvietojās ar gadījuma transportu, un, pielietojot vardarbību un draudus, viņu izvaroja.
Aptauja
Kā mazināt varmācību savstarpējās attiecībās?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu