Ceturtdien Latvijā saglabājas ziemai raksturīgi laikapstākļi — daudzviet gaidāms neliels sniegs, bet starp mākoņiem brīžiem uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
No rīta debesis pārsvarā ir mākoņainas, vietām, galvenokārt Kurzemē, tās skaidrojas. Lielā valsts daļā nedaudz snieg. Valda lēns vējš un bezvējš, tādēļ pilsētās iespējama gaisa kvalitātes pasliktināšanās, lai gan agrā rītā tā bija laba līdz viduvēja.
Gaisa temperatūra no rīta lielākoties bijusi -8..-13 grādi, vietām Kurzemē līdz -16 grādiem. Naktī Ventspils lidostā termometra stabiņš noslīdējis līdz -17 grādiem. Dienā temperatūra paaugstināsies līdz -2..-7 grādiem.
Rīgā ceturtdien iespējams neliels sniegs un brīžiem uzspīdēs saule.
Bezvēju dienas gaitā nomainīs lēns ziemeļrietumu vējš. No rīta galvaspilsētā gaisa temperatūra ir -8..-9 grādi, bet dienā tā paaugstināsies līdz -5..-6 grādiem.
Sniega segas biezums novērojumu stacijās svārstās no 7–9 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 51 centimetram Līvānu novada Sīļos un 56 centimetriem Dagdā. Lielākais sniega segas pieaugums pēdējā diennaktī fiksēts Liepājā — no 22 līdz 28 centimetriem. Rīgas centra novērojumu stacijā sniega kārta sasniedz 22 centimetrus.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien Latvijā bija -5..-9 grādi.
Laikapstākļus ietekmē zema spiediena apgabals, atmosfēras spiediens jūras līmenī ir 1008–1011 hektopaskāli.
Savukārt Eiropā 18. februārī augstākā gaisa temperatūra sasniedza +25 grādus Spānijas austrumos, bet zemākā naktī uz ceturtdienu bija -35..-37 grādi Norvēģijas un Krievijas ziemeļos.
