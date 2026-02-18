Ģenerālprokuratūra sākusi pārbaudi par biedrības "Tiesiskums.lv" darbību, informēja prokuratūrā.
Pēc tam, kad ģenerālprokurors Armīns Meisters bija iepazinies ar Saeimas deputāta Jāņa Patmalnieka (JV) sniegto informāciju, viņš ierosināja pārbaudes lietu, lai izvērtētu, vai biedrības darbība atbilst Advokatūras likuma un Krimināllikuma prasībām. Pārbaudes gaitā prokuratūra pieprasīs nepieciešamos dokumentus un informāciju.
Patmalnieks (JV) iepriekš vērsās Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas (LZAK) Ētikas komisijā un Ģenerālprokuratūrā, aicinot izvērtēt biedrībā "Tiesiskums.lv" iesaistīto advokātu rīcību.
Deputāts uzskata, ka šo personu darbībā saskatāmi sistemātiski Advokatūras likuma un Ētikas kodeksa pārkāpumi, kas saistīti ar obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atgūšanas kampaņu. Viņš aicina izvērtēt gan biedrības darbību kopumā, gan tās aktivitātēs iesaistīto zvērināto advokātu rīcību.
"Advokāta profesija ir uzticības profesija, kurai jādarbojas stingros likuma un ētikas rāmjos.
Šobrīd redzamais modelis, kur biedrība kļūst par starpnieku un "tirgo" advokātu pakalpojumus, ne vien iespējams pārkāpj profesionālos standartus, bet arī rada nopietnus riskus iedzīvotājiem, kuri, cerot uz tiesiskumu, var nonākt netaisnīgu līgumsaistību gūstā," vērtē Patmalnieks.
Politiķis skaidro, ka Advokatūras likums paredz — advokāti drīkst praktizēt tikai individuāli vai advokātu biroju sastāvā. Savukārt biedrība "Tiesiskums.lv", kuru vada personas bez zvērināta advokāta statusa, pēc viņa domām, varētu kalpot kā "fasāde" masveida juridisko pakalpojumu sniegšanai un klientu piesaistei, kas advokātiem ir aizliegta.
Deputāts arī norāda, ka, analizējot biedrības piedāvātos cesijas līgumus, secināts —
klientiem, kuri vēlas izbeigt sadarbību, var tikt piemērota 30% soda nauda no prasījuma summas.
Viņa ieskatā šāds mehānisms finansiāli ierobežo klienta rīcības brīvību un ir pretrunā ar likumā noteiktajām tiesībām jebkurā brīdī mainīt advokātu.
Tāpat Patmalnieks uzsver, ka normatīvie akti kategoriski aizliedz advokātiem iegūt tiesības uz savu klientu prasījumiem. Viņš norāda, ka "Tiesiskums.lv" darbības modelis paredz klienta īpašuma tiesību nodošanu biedrībai, kura pēc tam ietur 20—50% no atgūtās summas. Deputāta skatījumā tas advokāta darbu pārvērš no neatkarīgas juridiskās palīdzības sniegšanas par peļņas orientētu komercdarbību.
Patmalnieks pievērš uzmanību arī, viņaprāt, maldinošai reklāmai un veiksmes honorāru piemērošanai. "Tiek norādīts uz iespējamu sabiedrības maldināšanu par OIK atgūšanas perspektīvām un neatļauta "tīra" veiksmes honorāra modeļa izmantošanu, kas var apdraudēt profesijas prestižu," pauž deputāts.
Vienlaikus politiķis izsaka bažas par iespējamu sabiedrības maldināšanu OIK jautājumā. "Biedrība apgalvo, ka OIK atbalsts bijis nelikumīgs, tomēr Finanšu ministrija un Eiropas Komisija norādījušas uz atbalsta shēmas saderību ar iekšējo tirgu.
Iedzīvotājiem tiek solīts atgūt līdzekļus, kuru atprasīšanai gala patērētājiem nav tiesiska pamata,"
skaidro Patmalnieks.
Latvijā darbojas vairāku juristu izveidotais portāls "Tiesiskums.lv", kurā iedzīvotāji un uzņēmumi tiek aicināti reģistrēties OIK atgūšanai. Juristi sola, ka kolektīvās prasības apmierināšanas gadījumā viena mājsaimniecība vidēji varētu atgūt ap 2000 eiro. Tomēr šādu prasību vērtēs tiesa, un tā var tikt arī noraidīta.
Iepriekš enerģētikas eksperts Juris Ozoliņš intervijā aģentūrai LETA norādīja, ka OIK bija likumīga un biedrības "Tiesiskums" iniciatīva par tās atgūšanu ir nepamatota, bet tās galvenais mērķis, viņaprāt, ir apšaubāmā veidā gūt peļņu.
