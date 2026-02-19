Austrumeiropai veltītais tīmekļa izdevums "Vsquare" šā gada 17. februārī publicēja tekstu par Slovākijas bijušo ārlietu ministru Miroslavu Lajčāku, kurš figurē t. s. Epstīna failos. Lajčāks, kura pēdējā darba vieta bija Slovākijas premjera Roberta Fico padomnieks drošības jautājumos, februāra sākumā no šī posteņa atkāpās, nenoliedzot, ka ar Epstīnu ticies vismaz 25 reizes, un nu apgalvo, ka bijis vienkārši neapdomīgs un nepiesardzīgs paziņu izvēlē. Starp citu, nav skaidrs, vai Lajčāks ir atkāpies arī no ienesīgā posteņa naftas pārstrādes koncerna "Slovnaft" padomē…

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē