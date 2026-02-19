Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvalde izsludinājusi meklēšanā 2006. gadā dzimušo Maksimu Matveičuku, kurš ir bezvēsts prombūtnē.
Saskaņā ar policijas rīcībā esošo informāciju jaunietis 14. februārī pēc pulksten 18.43, iespējams, atradies Rīgā, Bolderājas mikrorajonā, taču viņa precīza atrašanās vieta nav zināma.
Jaunieša pazīmes: augums aptuveni 170–180 centimetri, vidējas miesasbūves, blondi mati. Viņš bija ģērbies melnā virsjakā, melnās džinsa biksēs un tumšas krāsas apavos.
Policija aicina aplūkot jaunieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruni 67085984 vai 112.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu