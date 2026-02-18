Ukrainas vēstnieks Lielbritānijā Valerijs Zalužnijs atzinis, ka, viņam atrodoties armijas virspavēlnieka amatā, Drošības dienests (SBU) mēģinājis viņa kabinetā veikt kratīšanu.
Trešdien publicētajā intervijā aģentūrai AP viņš pastāstījis arī par domstarpībām ar prezidentu Volodimiru Zelenski kara stratēģijas jautājumos.
2022. gada septembra vidū viņam bijusi saspringta sanāksme ar Zelenski, bet dažas stundas vēlāk viņa kabinetā parādījušies SBU darbinieki, kas mēģinājuši veikt kratīšanu.
Zalužnijs norādījis, ka par kratīšanas mērķi viņš nav informēts un nav ļāvis SBU darbiniekiem piekļūt datoriem un dokumentiem.
Armijas virspavēlnieks esot to uztvēris kā atklātus draudus un SBU darbinieku klātbūtnē piezvanījis toreizējam prezidenta kancelejas vadītājam Andrejam Jermakam.
"Es teicu Jermakam, ka varu atvairīt šo uzbrukumu, jo māku karot," stāstījis Zalužnijs, piebilstot, ka bijis gatavs sava biroja aizsardzībā iesaistīt armiju.
"Es ar jums cīnīšos un jau esmu pavēlējis nosūtīt uz Kijivas centru papildspēkus atbalstam," Zalužnija teikto citē AP.
Viņš esot piezvanījis arī toreizējam SBU priekšniekam Vasiļam Maļukam, kas apgalvojis, ka par kratīšanu neko nezinot un solījis visu noskaidrot.
Vēlāk atklājies, ka tiesa pēc SBU pieprasījuma izdevusi orderi kratīšanai adresē, kur atradās Zalužnija birojs.
AP žurnālisti varējuši iepazīties ar šo dokumentu, kurā dota tiesas atļauja veikt kratīšanu striptīza klubā, kas tur savulaik atradies vēl pirms Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā.
Zalužnijs arī pastāstījis, ka 2023. gada pretuzbrukums nav devis cerētos rezultātus, jo Zelenskis un citi ierēdņi tam nav atvēlējuši vajadzīgos resursus.
Sākotnējais plāns, ko viņš gatavojis kopā ar sabiedrotajiem no NATO, paredzējis savilkt armiju vienotā dūrē, lai atbrīvotu okupēto Zaporižjas apgabala teritoriju, kur atrodas Zaporižjas kodolspēkstacija, un pēc tam virzītos uz dienvidiem uz Azovas jūru, lai pārgrieztu zemes koridoru, pa kuru Krievija apgādā okupēto Krimu.
Taču tā vietā karaspēks ticis izkaisīts plašā frontes sektorā, un tas vājinājis trieciena spēku.
Vairākas anonīmas Rietumu militārpersonas AP apstiprinājušas, ka sākotnēji bijusi plānota lielāka Ukrainas armijas spēku koncentrācija.
