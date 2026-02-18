Daļa Saeimas opozīcijas deputātu rosina būtiski bremzēt imigrāciju no trešajām valstīm, nosakot kvotas, cik cilvēku gadā drīkstētu saņemt darba vīzas vai uzturēšanās atļaujas Latvijā. Priekšlikums paredz veikt izmaiņas Imigrācijas likumā, lai ierobežojumi būtu skaidri noteikti likuma līmenī, jo patlaban šādu kvotu vispār nav, vēsta 360TV Ziņas.
Priekšlikuma iniciators, Saeimas deputāts Edvīns Šnore (NA), 360TV ziņām uzsver, ka runa ir par konceptuālu vienošanos, neparedzot konkrētas valstis vai skaitliskus limitus. Viņaprāt, Latvijai jāspēj savlaicīgi kontrolēt imigrācijas apmērus, lai izvairītos no situācijām, kādas vērojamas citviet Eiropā. Šnore arī cer uz Saeimas atbalstu, norādot, ka vēlēšanu tuvums šādiem jautājumiem nereti palielina politisko atsaucību.
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) priekšlikumu vērtē piesardzīgi. Viņš uzsver, ka galvenais mērķis nav liegt iebraukšanu kā tādu, bet gan padarīt Latviju neērti pieejamu tiem, kuri pārkāpj noteikumus vai valstī uzturas neatbilstoši savam deklarētajam mērķim.
Tikmēr darba devēji brīdina par iespējamām sekām ekonomikai. Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs norāda, ka migrācijas politika nedrīkst balstīties tikai uz ierobežojumiem. Demogrāfiskā situācija liecina, ka Latvijai nākotnē būs nepieciešams papildu darbaspēks, lai uzturētu ekonomikas izaugsmi un infrastruktūras funkcionēšanu.
Sagaidāms, ka imigrācijas jautājumi, tuvojoties Saeimas vēlēšanām, arvien biežāk nonāks politisko diskusiju centrā, jo tie raisa spēcīgas emocijas sabiedrībā un kļūst par būtisku vēlētāju mobilizācijas instrumentu.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu