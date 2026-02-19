Šoferu trūkuma dēļ AS "Talsu autotransports" šodien atcēlusi kopumā desmit autobusu reisus Jelgavas virzienā, liecina Autotransporta direkcijas publiskotā informācija.
Starp atceltajiem ir reiss maršrutā Jelgava–Saldus pulksten 6.28, Jelgava–Eleja–Pilsrundāle–Bauska pulksten 7.20, Vārpa–Tušķi–Jelgava pulksten 7.23, Bauska–Pilsrundāle–Bērvircava–Eleja–Jelgava pulksten 9, kā arī Saldus–Jelgava pulksten 9.55.
Tāpat nenotiks reiss Jelgava–Vircava pulksten 14.15 un atpakaļvirziena reiss Vircava–Jelgava pulksten 14.40. Atcelts arī reiss Jelgava–Ošas–Staļģene–Jelgava pulksten 15.15, Jelgava–Valgunde–Tīreļi (Rīgas iela) pulksten 17.40 un atpakaļvirziena reiss Tīreļi (Rīgas iela)–Valgunde–Jelgava pulksten 18.20.
2024. gadā "Talsu autotransports" strādāja ar 9,599 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 31,1% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās par 0,5% — līdz 966 764 eiro. Uzņēmums reģistrēts 1991. gadā, tā pamatkapitāls ir 218 809 eiro. Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem uzņēmuma patiesais labuma guvējs ir Jānis Ernests Neimanis.
Aptauja
Vai jūs piesprādzējaties, braucot autobusos un mikroautobusos?
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu