Pie tirdzniecības centra "Rīga Plaza" šonedēļ izcēlies konflikts starp velokurjeru un automašīnas "Volvo" vadītāju, kas pāraudzis kautiņā ceļa vidū. Iesaistītajiem nav izdevies sadalīt ceļu sastrēgumstundā, un vārdu apmaiņa ātri pārtapusi grūstīšanās un sitienos. Notikušajā brīdī klāt bijusi arī "Volvo" pasažiere, kura centusies abus savaldīt.
Pēc incidenta autovadītājs atgriezies savā spēkratā, savukārt kurjers novācis velosipēdu no brauktuves. Konflikts aprobežojies ar pāris sitieniem un grūdieniem.
Velokurjers Juris raidījumam "Degpunktā" stāsta, ka bija apstājies krustojumā, lai veiktu kreiso pagriezienu, taču aiz viņa esošais autovadītājs sācis taurēt. Sākumā viņš domājis, ka signāls varētu būt nejaušs, tomēr drīz kļuvis skaidrs, ka situācija ir saspringta. Pienākot klāt, autovadītājs pārmetis, ka kurjers atrodas ceļa vidū. Jura skaidrojums par iecerēto manevru otru pusi neesot apmierinājis, un saruna ātri kļuvusi asa.
Situācija saasinājusies brīdī, kad autovadītājs spēris pa velosipēdu. Juris to uztvēris kā personīgu robežu pārkāpumu un atbildējis ar grūdienu, pēc kā sekojusi īsa savstarpēja fiziska konfrontācija.
"Rokas netrīcēja, bet nu tā nav tāda ikdienas situācija,"
par piedzīvoto saka Juris, piebilstot, ka, neskatoties uz vizuāli iespaidīgo skatu, nopietnu traumu nav bijis.
Sūtījums bojāts nav, un arī pats kurjers pēc notikušā medicīnisku palīdzību nav meklējis. Viņš atzīst, ka šajā darbā bieži nākas saskarties ar neapmierinātiem autovadītājiem, tomēr līdz šim līdz fiziskai izrēķināšanai nav nonācis. Juris uzskata, ka konfliktu nevajadzēja risināt šādā veidā un ka situāciju varēja novērst, ja autovadītājs būtu palicis automašīnā.
Kurjers iesniedzis iesniegumu policijā. Likumsargi izvērtēs notikušo un sazināsies arī ar "Volvo" vadītāju, lai noskaidrotu abu pušu versijas. Policija aicina atsaukties arī aculieciniekus, zvanot pa tālruni 112.
Plašāk uzziniet 18. februāra "Degpunktā" sižetā.
