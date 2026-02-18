Jurģim Liepniekam šonedēļ ir 54 gadu jubileja, un viņš saņēmis negaidītu ziņu no ārvalstīm — viņa kriminālromāns "Mans nabaga pirāts" izdots arābu valodā un nonācis Ēģiptes grāmatnīcās, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Grāmata, kas savulaik Latvijā izraisīja plašu rezonansi ar psiholoģiski piesātināto un provokatīvo sižetu, tagad sasniegusi lasītājus pavisam citā kultūrvidē. Interesi par darbu izrādījusi kāda ārvalstu izdevniecība, kas iegādājusies tulkošanas tiesības un organizējusi romāna izdošanu arābu valodā.
Liepnieks atzīst, ka ziņa par izdevumu Ēģiptē viņam bijusi pārsteigums. Viņš pats arābu valodu nepārvalda, tāpēc tulkojuma kvalitāti novērtēt nevar, tomēr viņu iepriecina fakts, ka latviešu autora darbs spēj uzrunāt lasītājus tik atšķirīgā kultūrtelpā.
Iepriekš romāns tulkots arī citās valodās, un izdevums Ēģiptē kļuvis par vēl vienu nozīmīgu pieturpunktu autora literārajā darbībā.
