Latvijas hokeja izlase olimpisko turnīru noslēgusi desmitajā vietā. Lai arī tas ir trešais labākais rezultāts komandas vēsturē, palikusi vilšanās sajūta.
Astotdaļfinālā Harija Vītoliņa trenētā komanda diezgan prognozējami ar 1:5 atzina Zviedrijas izlases pārākumu. Mūsējie nespēlēja slikti, bijušais valstsvienības vārtsargs Edgars Masaļskis, kurš darbojas kā LTV hokeja studijas eksperts, uzskata, ka pret zviedriem Latvijas komandai bija labākā spēle turnīrā, diemžēl pret komandu, kura veidota tikai no NHL spēlētājiem, ar cīņassparu vien nepietiek, vajadzīga arī meistarība iedabūt ripu pretinieku vārtos. Spēles laikā bija sajūta, ka zviedri jebkurā brīdī varētu ielikt nākamajā ātrumā, un viņi domās jau gatavojās ceturtdaļfinālam pret amerikāņiem. To daļēji apstiprināja arī Eduards Tralmaks, kurš savā 29. dzimšanas dienā guva Latvijas izlases vienīgos vārtus. "Zviedri pēc trešā gola sāka nedaudz iemigt, tāpēc mums to vajadzēja izmantot. Viņi gribēja spēlēt smuku hokeju, vajadzēja dot kaulā un līst uz vārtiem," Tralmakam recepte bija zināma, taču izmantot to neizdevās. Eduards ar trim gūtiem vārtiem bija Latvijas izlases labākais snaiperis, vēl pa divām ripām pretinieku vārtos iedabūja Renārs Krastenbergs un Dans Ločmelis, taču mūsu izlases labākā spēlētāja lauri pienākas Zemgum Girgensonam, kurš izcēlās ar četrām rezultatīvām piespēlēm un parādīja, kāpēc jau vairāk nekā desmit gadus ir stabila NHL vērtība.
Paaudžu maiņa
Aiz Latvijas izlases palika Francija un Itālija, vienu pozīciju augstāk tika Dānija, kas mūsējos, visticamāk, apsteigs arī IIHF rangā, kurā pirms Milānas bija aiz mums. Kā pozitīvais jāizceļ divu jauno spēlētāju debija lielajos turnīros.
18 gadus vecais aizsargs Alberts Šmits pierādīja, ka hokeja eksperti nekļūdās, prognozējot viņam augstu vietu šīs vasaras NHL draftā, jo komfortabli jūtas, arī spēlējot pret hokeja pasaules haizivīm.
Dzīve var izspēlēt dažādus jokus, taču diezgan droši, ka pēc dažiem gadiem Latvijai atkal būs sava NHL zvaigzne, par kādu savulaik tika cildināts Sandis Ozoliņš. Otrs debitants Sandis Vilmanis NHL gaisu jau ir apostījis, un, lai arī olimpiskajā turnīrā viņš palika bez punktiem, tomēr ar katru nākamo turnīru šī uzbrucēja pienesums noteikti kļūs lielāks. "Jāņem līdzi pozitīvais, jaunie džeki mums ir TOP līmenī, vienkārši jāturpina spēlēt un Latvijas hokejam viss būs kārtībā. Protams, man arī pārsteigums ir Šmits, tāpat bija prieks skatīties, kā spēlē Ločmelis un Vilmanis," par jaunajiem labus vārdus teica divkārtējais Stenlija kausa ieguvējs Uvis Balinskis, kuram šajā olimpiādē lielākais spēles laiks – gandrīz 25 minūtes vidēji spēlē. Tas ir neizbēgami, ka jaunie no izlases izspiedīs vecos un Milānas spēles parādīja, ka Kaspara Daugaviņa, brāļu Bukartu, Oskara Cibuļska laiks izlasē nepielūdzami tuvojas beigām.
Bendikas šovs
Vakar uz pārdesmit minūtēm Latvijas sportamīļi varēja gremdēties sajūtās, kādas nereti baudījām gadsimta mijā, kad biatlona trasēs plosījās Latvijas vīru lieliskais kvartets Oļegs Maļuhins, Ilmārs Bricis, Jēkabs Nākums un Gundars Upenieks. Dāmu stafetē kārtīgi uguņus nodeva Baiba Bendika, otro stafetes posmu pabeidzot kā sacensību līdere. No Latvijas kvarteta kā pirmā startēja Estere Volfa, ar divām rezerves patronām stāvus šaušanā Bendiku trasē palaižot kā sesto. Savukārt Baiba šoreiz, kā ierasts, bija ne tikai ātra trasē, bet arī šāva krietni labāk, izmantojot tikai pa vienai rezerves patronai abās ugunslīnijās, kas pēc stāvus šaušanas deva trešo vietu, bet stafetes maiņas brīdī viņa par nepilnu sekundi jau bija visām priekšā. Brīnumi gan neturpinājās, Sanita Buliņa jau savā pirmajā šaušanā nopelnīja divus soda apļus, Latvijai noslīdot uz 16. pozīciju, bet Annija Sabule ar vienu neaizvērtu mērķi finišēja 17. vietā. Sestdien jātur īkšķi, lai Bendikai tikpat raita šaušana būtu arī masu starta distancē, kurā startēs arī Volfa.
Risks neattaisnojās
Olimpiskajā debijā vilšanās sanāca Latvijas kalnu slēpošanas zvaigznītei Dženiferai Ģērmanei, kurai starts slaloma disciplīnā beidzās pirmajā trasē pie astotā mieta, kas nodevīgi izslīdēja starp kājām.
"Šāds rezultāts nekad nav mērķis, bet tāds ir slaloms. Mūsu sportā tas notiek ļoti bieži, bet tā tomēr ir kļūda. Žēl, ka tas notika sacensībās, kas ir reizi četros gados un uz kurām ne visi vienmēr tiek.
Darīju, ko varēju, riskēju, bet šoreiz tas neatmaksājās, dažreiz tas ir centimetrs vai pat milimetrs," Dženifera neizdošanos skaidroja ar slaloma specifiku. Savukārt Liene Bondare, necīnoties par augstākajām vietām, finišēja abās trasēs, sacensībās ieņemot 43. vietu. Olimpiskās čempiones titulu slalomā pēc 12 gadu pārtraukuma atguva kalnu slēpošanas karaliene Mikaēla Šifrina, izcīnot pārliecinošu uzvaru.
Krietni labāks noskaņojums bija distanču slēpotājām Patrīcijai Eidukai un Kitijai Auziņai, kuras komandu sprintā iekļuva starp 15 finālistēm, sacensības noslēdzot 13. vietā, kas ir jauns Latvijas distanču slēpotāju rekords. Vīriem līdz finālam pietrūka, jo, nestartējot līderim Raimo Vīgantam, Lauris Kaparkalējs un Niks Saulītis palika 17. vietā. Dāmām uzvarēja šajās olimpiskajās spēlēs dominējošās zviedrietes, kungiem pārāki norvēģi, distanču slēpošanas monstram Johannesam Klēbo tiekot pie savas piektās zelta medaļas šajā olimpiādē un desmitās karjerā!
Treneris: Pašatdeve katrā cīņā
- Harijs Vītoliņš, Latvijas hokeja izlases galvenais treneris: "Tie ir svētki, jo būt šeit starp labākajiem pasaules spēlētājiem jau ir liels nopelns. Reizē šī bija arī laba mācība, jo tie ātrumi un spēles kvalitāte ir visaugstākajā līmenī. Mēs rādījām labu komandas spēli ar augstu pašatdevi katrā cīņā, tāpēc par spēlētājiem varu pateikt tikai labu. Pret zviedriem zinājām, ka pārāk daudz momentu mums nebūs, taču vēl otrajā trešdaļā varējām ieķerties, bija labs vairākums. Nebija tā, ka zviedri dominēja visās līnijās, mēs cīnījāmies līdz pēdējam un neatlaidām, taču pret spēcīgām komandām ir nepieciešama savu iespēju realizācija."
Mūsējo rezultāti
- J. Kalenda/M. Miknis – 8. vieta bobslejā divniekiem (no 26)
- Latvijas hokeja izlase – 10. vieta (no 12)
- K. Auziņa/P. Eiduka – 13. vieta slēpošanā komandu sprintā (no 26)
- L. Kaparkalējs/N. Saulītis – 17. vieta slēpošanā komandu sprintā (no 27)
- L. Bondare – 43. vieta kalnu slēpošanas slalomā (no 95)
- Dž. Ģērmane – nefinišēja kalnu slēpošanas slalomā
- E. Volfa/B. Bendika/S. Buliņa/A. Sabule – 17. vieta 4x6 km stafetē (no 20)
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu