Pēc Starptautiskās Paralimpiskās komitejas (SPK) lēmuma atcelt Krievijas un Baltkrievijas sportistu diskvalifikāciju Ziemas paralimpiskajās spēlēs Milānā un Kortīnā Latvijas Paralimpiskā komiteja pieprasījusi skaidrojumus, vēsta 360TV Ziņas.
Komitejas prezidente Daiga Dadzīteskaidro, ka 16. februārī saņemta negaidīta ziņa e-pastā – vienā teikumā izteikts atteikums paraslēpotāja Mārtiņa Oliņa dalībai spēlēs, jo Krievijas un Baltkrievijas sportisti reitingā ierindojušies augstāk. “Tajā pašā vakarā rakstījām arī slēpošanas federācijai, lūdzām skaidrojumu, kādā veidā šie sportisti varēja iegūt reitinga punktus, ja viņi līdz 2025. gada decembrim nedrīkstēja startēt nevienās starptautiskajās sacensībās,” stāsta Dadzīte.
Arī paši parasportisti neslēpj vilšanos par pēkšņo lēmumu. Latvijas ratiņkērlinga izlases kapteinis Ojārs Briedis norāda, ka šāda rīcība ietekmē noskaņojumu un rada sajūtu par dubultiem standartiem sportā. “Pasaulē ir visatļautība. Tāda sajūta, ka var darīt, ko grib. Mēs redzējām, kā bija olimpiskajās spēlēs, un tas viss turpinās,” atklāj Briedis.
Savukārt paralimpiete Poļina Rožkova uzsver, ka ratiņkērlingā Krievijas un Baltkrievijas komandas nestartēs, tāpēc tiešas ietekmes uz viņas disciplīnu nav. “Tie ir un būs sporta svētki, un tajos ir ieguldīts ļoti liels darbs. Ja mums tagad pateiktu – viņi piedalās un jūs nebrauksiet –, tā būtu liela vilšanās,” saka Rožkova.
Ziemas paralimpiskās spēles Ziemas paralimpiskās spēles Milānā un Kortīnā sāksies 6. martā un norisināsies līdz 15. martam. Pēc diskvalifikācijas atcelšanas trīs sporta veidos – snovbordā, kalnu slēpošanā un distanču slēpošanā – zem saviem karogiem startēs desmit Krievijas un Baltkrievijas sportisti.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu