Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS) skaidro, ka Labklājības ministrija kampaņa “Nolaid slieksni”, kuras ietvaros divu gadu laikā par 700 000 eiro plānots veicināt sabiedrības izpratni par diskriminācijas izpausmēm, īpaši akcentējot pārklājošās diskriminācijas atpazīšanu, ir nozīmīga, vēsta 360TV Ziņas.
Viņš uzsver, ka kampaņa tiek īstenota Eiropas Sociālais fonds Plus projektā “Izvērtējumi pierādījumos balstītas sociālās politikas pilnveidei”, tādēļ valsts budžeta līdzekļi netiek izmantoti. “Bija iespējams piesaistīt šādu Eiropas struktūrfondu finansējumu šāda veida kampaņai, jo Eiropa nosaka, ka līdzekļus drīkst izmantot tikai konkrētam mērķim. Līdz ar to mēs pieteicāmies un finansējumu saņēmām,” norāda Uzulnieks.
Vienlaikus viņš atzīst, ka kampaņas rezultātus nebūs iespējams precīzi izmērīt skaitļos: “Protams, mēs nevarēsim izmērīt rezultātus konkrētos skaitļos, taču mums ir svarīgi valstī runāt par to, ka diskriminācija nav pieļaujama – ne pret cilvēkiem ar invaliditāti, ne dzimuma vai vecuma dēļ.”
Kā informē kampaņas pārstāvji, tās atklāšanas pasākums mediju pārstāvjiem notiks 18. februārī plkst. 12.00 Rīgas starptautiskajā autoostā, Prāgas ielā 1, galvenajā uzgaidāmajā zālē.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu