Saeimas frakciju "Stabilitātei" pametot vēl vienam deputātam — Dmitrijam Kovoļenko — ir izjukusi "Stabilitātei" frakcija, apstiprināja frakcijas priekšsēdētāja Svetlana Čulkova.
Viņa nevarēja komentēt iemeslus, kāpēc Kovoļenko pieņēmis lēmumu pamest frakciju.
Čulkova norādīja, ka "Stabilitātei" turpinās darbu Saeimā kā četri neatkarīgi deputāti. "Viss paliek, kā ir, cilvēki aizgāja — tā ir politika," sacīja Čulkova.
Jau vēstīts, ka pirms nedēļas frakciju pameta deputāti Iļja Ivanovs, Igors Judins un Amils Saļimovs, un līdz ar to frakcija bija palikusi minimālajā pieļaujamajā — piecu deputātu — sastāvā.
Frakciju iespējams izveidot ne mazāk kā pieciem deputātiem, kuri ievēlēti Saeimā no viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta, turklāt frakcijas piederību mainīt nav iespējams. Līdz ar to deputāti, kuri ievēlēti no viena kandidātu saraksta, var izveidot tikai vienu frakciju un nevar pievienoties citai.
Sākotnēji pēc Saeimas vēlēšanām "Stabilitātei" frakcijā bija 11 deputāti, tomēr laika gaitā frakciju skāruši vairāki skandāli, kuru rezultātā deputātu skaits sarucis — daļa deputātu frakciju pametuši pēc pašu iniciatīvas vai arī tikuši no tās izslēgti.
Tāpat šonedēļ "Stabilitātei" frakciju Rīgas domē pameta deputāts Valērijs Petrovs.
Partijas "Stabilitātei!" līderis Aleksejs Rosļikovs vairāku deputātu aiziešanu no partijas frakcijām skaidroja gan ar domstarpībām par Ukrainas jautājumiem, gan ar, viņaprāt, pret partiju vērstu "specdienestu spiedienu". Vienlaikus Rosļikovs uzsvēra, ka tas neapdraud politiskā spēka dalību rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās.
Rosļikovs norādīja, ka attiecībā uz Rīgas domes deputāta Petrova lēmumu pamest "Stabilitātei" frakciju situācija esot skaidra, jo tas esot saistīts ar jautājumiem par Ukrainu. "Tur man nav jautājumu," sacīja Rosļikovs.
Savukārt, runājot par parlamenta deputātu — Iļjas Ivanova, Igora Judina un Amila Saļimova — aiziešanu no frakcijas, Rosļikovs pauda, ka partijai šobrīd esot "smagi laiki", jo, viņaprāt, visi dienesti aktīvi strādājot pret "Stabilitātei".
"Savulaik ne vienu vien partiju mūsu specdienesti ir iznīcinājuši, un tagad droši vien ir mūsu kārta (..). Līdz ar to ne visi var izturēt," sacīja Rosļikovs. Viņš solīja, ka partija turpinās darbu un uz nākotni raugās ar optimismu. Pēc Rosļikova teiktā, nekas traģisks neesot noticis un neesot arī indikāciju, ka "Stabilitātei" nevarētu startēt vēlēšanās. Viņš uzsvēra, ka trim deputātiem, kuri pametuši parlamenta frakciju, neesot nekādas ietekmes uz sabiedrisko domu.
Viedokļu nesakritības dēļ "Stabilitātei" Rīgas domes frakciju šonedēļ pameta deputāts Valērijs Petrovs, informēja domnieks. Paziņojumā Petrovs rakstīja, ka turpmāk Rīgas domē strādās kā neatkarīgs deputāts.
"Uzskatu, ka atbalsts Ukrainas tautai ir ļoti svarīgs,
tāpēc vēlos turpināt politisko atbalstu bez šķēršļiem un domstarpībām. Šajā jautājumā man ar partiju "Stabilitātei" viedokļi nesakrīt, un es pieņēmu lēmumu izstāties no frakcijas Rīgas domē," skaidroja deputāts.
Vienlaikus Petrovs norādīja, ka respektē partijas līdera Alekseja Rosļikova tiesības uz savu viedokli, tomēr pats kategoriski atsakās atbalstīt jebkādu politisko virzību, kas saistīta ar pašreizējās Krievijas vadības kursu.
