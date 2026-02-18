Reperis Edavārdi izdod dziesmu "Kaut kā kuļamies", kurā apcer to, kā mēs visi tiekam galā ar ikdienišķo problēmu kalnu, kas nemitīgi draud uzgāzt milzīgu lavīnu. Par skaņdarba muzikālo daļu parūpējās bītmeikeris VEIDERS, kurš līdz šim ir sadarbojies ar daudziem zināmiem vārdiem, taču ar Edavārdi šis ir pirmais kopdarbs. Par skaņas apstrādi parūpējās producents un studijas meistars Shenfi. Singls pieejams visos straumēšanas servisos.
"Šajā dziesmā es mēģināju vārdos aprakstīt to maģisko mirkli, kad saproti, ka par spīti tam, ka vienmēr visa kā trūkst un striķi plīst, sanāk gan izdzīvot, gan dzīvot. Mums ir šī neizbēgamā sajūta, ka visu laiku ir par maz, bet tajā pašā laikā vienmēr sanāk dabūt to, kas ir nepieciešams. Arī pēc reizēm, kad viss tiek zaudēts un notriekts, nākamajā rītā mēs mistiskā veidā no tukša gaisa sakasām naudu un dzīves sparu, lai turpinātu iet uz priekšu," par dziesmu izsakās autors.
Līdz ar singla "Kaut kā kuļamies" izdošanu Edavārdi krāmē somas un gatavojas doties ceļā uz saviem šī gada pirmajiem solo koncertiem — 20. februārī Cēsīs, "Fonoklubā", un 27. februārī Liepājā, "Fontaine Palace". Reperis sola programmu, kura iepriecinās gan vecāka gada gājuma fanus, gan tos, kuri grib piedzīvot jaunā singla pirmatskaņojumu.
Edavārdi ir reperis no Rīgas, kurš ir aktīvs Latvijas scēnā jau vairāk nekā 10 gadus. Izdevis kopumā astoņus albumus un EP, kā arī piedalījies sadarbības projektos ar "Very Cool People", "Riekstu armiju", "Nova koma" un "Visas taisnības". Ieguvis atzinību gan vietējā hiphopa scēnā, gan ārpus tās ar tādām dziesmām kā "Kačā karmu", "Galvaskauss", "Viss ir sarežģīti" un "Teikuma beigās". Pēdējo 10 gadu laikā uzstājies lielākajos Latvijas festivālos, kā arī neskaitāmos pasākumos Rīgā un citviet Latvijā. Edavārdi darbojas apvienībās PKI un "Riekstu armija", kā arī ir supergrupas "Singapūras satīns" dalībnieks.
