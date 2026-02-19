Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas Preiļu novadā atklājušas nelikumīgu alkoholisko dzērienu ražošanu ievērojamā apmērā. Sankcionētas kratīšanas laikā pie 1977. gadā dzimuša vīrieša izņemti pašizgatavoti alkoholiskie dzērieni, to ražošanas izejvielas un iekārta, kā arī munīcija un cigaretes bez akcīzes nodokļa marķējuma. Par notikušo sākts kriminālprocess, turpinās pirmstiesas izmeklēšana, informē Valsts policija.
Šā gada janvārī Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļā tika sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221.2 panta pirmās daļas pazīmēm par nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu un glabāšanu ievērojamā apmērā.
Policijas rīcībā bija operatīvā informācija, ka 1977. gadā dzimis vīrietis, iespējams, nodarbojas ar nelegālu alkohola ražošanu un uzglabāšanu. 2026. gada 12. februārī, veicot sankcionētu kratīšanu Preiļu novada Rušonas pagastā, pie vīrieša konstatētas un izņemtas 14 16. kalibra patronas, trīs pneimatiskās šautenes, 124 cigaretes bez akcīzes marķējuma, kā arī ievērojams daudzums nelegāli izgatavota alkohola un ar tā ražošanu saistītu priekšmetu.
Likumsargi izņēma 17 litrus kandžas, 60 litrus brāgas un 20 litrus paštaisīta vīna,
kā arī izejvielas un iekārtu alkoholisko dzērienu ražošanai.
Kriminālprocess kvalificēts arī pēc Krimināllikuma 233. panta otrās daļas — par munīcijas un pneimatisko ieroču glabāšanu bez attiecīgas atļaujas.
Izmeklēšana turpinās, lai noskaidrotu visus apstākļus un izvērtētu personas atbildību. Policija aicina iedzīvotājus ziņot par iespējamu nelikumīgu akcizēto preču apriti vai citiem noziedzīgiem nodarījumiem.
Valsts policija atgādina — neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu