Daudzus cilvēkus uztrauc digitalizācijas ienākšana visās nozarēs un jomās, īpaši bažīgi ir seniori, jo viņu prasmes netiek līdzi nemitīgiem jauninājumiem e-vidē.
Pensionāru organizācijas iestādēm jau ir aizrādījušas, ka daudzas iestādes ir pārgājušas tikai uz digitālu pakalpojumu sniegšanu. Digitālo autentifikācijas rīku lietošana problēmas sagādā ne tikai senioriem, bet dažādu paaudžu cilvēkiem.
Vienlaikus aptauju dati gan liecinot, ka iedzīvotāju vidū internets un digitālā pasaule ienāk arvien vairāk. Centrālā statistikas pārvalde (CSP), atsaucoties uz iedzīvotāju ikgadējo aptauju par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu mājsaimniecībās, pērn informēja, ka internetu regulāri izmanto 93,6% Latvijas iedzīvotāju un īpaši straujš interneta lietotāju pieaugums esot gados vecāko iedzīvotāju vidū. Vecuma grupā no 16 līdz 44 gadiem internetu lieto vairāk nekā 97%, 55–64 gadu vecumgrupā to izmanto 89,7%, bet 65–74 gados – 77,8%, kas esot vairāk nekā divkāršs pieaugums pēdējos desmit gados.
Pieaug arī iepirkšanās internetā – 75,2% Latvijas iedzīvotāju ir veikuši pirkumus tiešsaistē, un 54,1% to dara regulāri. Aktīvākie pircēji ir iedzīvotāji vecumā 25–34 gadi (72,2%), savukārt, pieaugot vecumam, aktivitāte samazinās, taču arī seniori arvien biežāk izmanto tiešsaistes iepirkšanos.
Statistikas pārvalde arī minējusi, ka elektroniskā identifikācija (eID) Latvijā kļuvusi par neatņemamu digitālās vides daļu. Atbilstoši 2025. gada apsekojuma datiem pēdējo 12 mēnešu laikā eID Latvijā lietojuši 88,9% interneta lietotāju. 80,3% interneta lietotāju eID ir izmantojuši, lai saņemtu privātā sektora pakalpojumus, bet 71,5% – pašvaldību, valsts un sabiedriskos pakalpojumus. Aktīvāk eID izmanto jaunākā paaudze – vecumā no 25 līdz 34 gadiem to lieto 95,3%, bet vecākajās grupās lietošana ir mazāk izplatīta.
Bet karikatūrists Romans Vitkovskis, piemēram, novērojis, ka Rīgā ir daudz vietu, kur piekļuvi var saņemt tikai ar kvadrātkodu, kas nav nolasāms ar podziņtelefoniem...
