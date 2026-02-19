Aizvadītajā diennaktī Latvijā ugunsgrēkos dzīvību zaudējuši divi cilvēki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Trešdien pulksten 9.49 saņemts izsaukums uz Mārupes novadu, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā un jumta konstrukcijās dega 65 kvadrātmetru platībā. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki, kuri cieta, bet viens cilvēks gāja bojā. Ugunsgrēks likvidēts pulksten 14.19.
Savukārt pulksten 18.04 izsaukums saņemts uz Alūksnes novadu, kur divstāvu daudzdzīvokļu ēkas otrā stāva dzīvoklī dega istaba un pārsegums starp pirmo un otro stāvu 25 kvadrātmetru platībā. Dzīvoklī atrasts cilvēks, kurš nodots mediķiem, taču
viņa dzīvību glābt neizdevās.
No ēkas ar glābšanas masku palīdzību izglābti vēl divi cilvēki. Degšana likvidēta pulksten 22.26.
Pulksten 13.05 saņemts izsaukums uz Turaidas ielu Liepājā, kur sadūrās divas vieglās automašīnas. Glābēji no viena spēkrata atbrīvoja cilvēku un nodeva mediķiem, kā arī atvienoja akumulatoru klemmes un sakārtoja brauktuvi.
Neilgi pēc pulksten 17 izsaukums saņemts uz Jelgavas novada Svētes pagastu, kur vienstāva dzīvojamai mājai dega jumts un bēniņi 40 kvadrātmetru platībā. No ēkas pirms dienesta ierašanās evakuējās divi cilvēki. Ugunsgrēks likvidēts pulksten 20.15.
Savukārt pulksten 17.13 Preiļu novada Upmalas pagastā dega vienstāva dzīvojamā māja 140 kvadrātmetru platībā. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās divi cilvēki. Notikuma vietā strādāja 13 ugunsdzēsēji ar četrām autocisternām. Paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks likvidēts pulksten 1.36.
Diennakts laikā ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kur dega bez uzraudzības atstāts ēdiens, vieglā automašīna, elektroinstalācijas vadi, atkritumi un sodrēji dzīvojamo māju dūmvados.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 48 izsaukumus — deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 28 uz glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi izrādījās maldinājumi.
Aptauja
Kāpēc māju siltināšana notiek tik gausi - renovēti tikai 6% dzīvojamā fonda?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu