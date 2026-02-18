Latvijas vīriešu hokeja izlases uzbrucējs Sandis Vilmanis un vārtsargs Elvis Merzļikins pēc zaudējuma Zviedrijai olimpisko spēļu izslēgšanas turnīrā atzina, ka komandai bija iespējas gūt vārtus, taču tās neizdevās realizēt.
Jau ziņots, ka Latvijas hokejisti olimpisko spēļu izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēlē cīņā par vietu ceturtdaļfinālā ar 1:5 zaudēja Zviedrijai, turnīru noslēdzot desmitajā vietā.
Vilmanis norādīja, ka neveiksme izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā nebija tas, uz ko cerēja Latvijas izlase.
"Gribējās daudz labāk nospēlēt arī personīgi pašam. Tagad vēl ilgi domāšu par to, kas notika, un ko varētu labot. Visi cīnījās, mums arī šajā spēlē bija iespēja aizķerties, bet varbūt nokļūdījāmies kaut kur par daudz, un tad sanāca ielaist. Diemžēl bēdīgi," teica Vilmanis.
Uzbrucējs izcēla, ka pēc aizvadītā mača vēl ilgi galvā atkārtos visas iespējas, kurās varēja gūt vārtus, taču tas neizdevās.
"Domāšu par to, kā varētu citādāk uztaisīt to situāciju. Tas vienmēr ir tas, ko atceries, jo gribu labāk parādīt sevi.
Šoreiz varēju labāk,"
viņš piebilda.
Vilmanis olimpiskajās spēlēs aizvadīja pirmo turnīru Latvijas pieaugušo valstsvienībā, un viņš pats vērtēja spēles kā labi aizvadītas.
"Tas ir kaut kas unikāls spēlēt šādā turnīrā, kad ir sabraukuši visi labākie, un arī mums ir visi labākie spēlētāji. Tas ir kaut kas neiedomājams. Īpaši, kad tu esi bijis prom visus šos gadus, ir forši savākties kopā, pajokot un uzspēlēt hokeju kā vienai lielai komandai. Ņemšu to kā pieredzi, iešu uz priekšu," stāstīja hokejists.
"Bija momenti, tie veidojās, tad jau kaut ko tu dari pareizi. Jāpiestrādā pie pabeigšanas, lai ieliktu ripu vārtos. Aizsardzībā arī sanāca daudz uzspēlēt, tas nāks par labu. Skatīšos video un mēģināšu analizēt, lai varētu mācīties no tā visam" viņš turpināja.
Arī Merzļikins pēc spēles uzsvēra, ka
Latvijai bija iespējas, taču tās netika izmantotas.
"Puiši cīnījās, mums bija iespējas, bet tās neizdevās realizēt un kļūdījāmies, zviedri par to arī mūs sodīja. Goli bija gandrīz uz tukšiem vārtiem," teica Latvijas vārtsargs.
Merzļikins mačā ar Zviedriju tika galā ar 23 no 28 metieniem, un viņš atzina, ka ir apmierināts ar savu sniegumu.
"Varbūt tas viens "gols", pēdējais man nepatika. Man slida noslīdēja nost, tur es neko daudz nevarēju izdarīt. Gāju uz māņkustību, kāja noslīdēja, un nepaspēju atgriezties atpakaļ ar ķermeni. Varbūt es varēju darīt labāk tajā trīs pret viens, tā NHL daudz reizes izspēlē. Tur bija mazas iespējas, vārti jau bija tukši," skaidroja Merzļikins.
"Kopumā esmu apmierināts. Neesmu varbūt apmierināts ar ko citu, bet tas lai paliek," viņš piebilda.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.
