Ministri vēl nebija tikuši līdz valdības mājai, kur ārkārtas sēdē bija paredzēts lemt par apkures rēķinu pabalstu, kad jau radās šaubas – vai vienošanos vispār izdosies panākt. Lai gan priekšlikums nāk no Zaļo un Zemnieku savienības ministriem, tieši ZZS šorīt gandrīz norāva stopkrānu, aicinot lēmuma pieņemšanu atlikt uz nedēļu. Iemesls – Latvijas Pašvaldību savienības paustās bažas, ka piedāvātajā modelī pabalstu lielākoties nāktos segt no vietvaru budžetiem, kam daļai pašvaldību līdzekļu vienkārši nav, vēsta 360TV Ziņas.
Zemkopības ministrs Armands Krauze norādīja, ka daļa pašvaldību iebildumu sakrīt ar ZZS redzējumu, un partija nepiekrītot gala lēmuma pieņemšanai steigā. Tomēr šāda ideja nesastapa atbalstu ne pārējo ministru, ne Ministru prezidentes vidū.
Satiksmes ministrs Atis Švinka uzsvēra, ka jautājuma atlikšana šādā situācijā nav atbildīga, savukārt finanšu ministrs Arvils Ašeradens atgādināja – apkures rēķini cilvēkiem jau ir izrakstīti, un skaidrība nepieciešama tagad, nevis pēc nedēļas.
Arī Ministru prezidente Evika Siliņa aicināja lēmumu pieņemt nekavējoties, uzsverot, ka vilcināšanās tikai rada viltus ekspektācijas. Galu galā uzvarēja pragmatisms – Krauze no uzstājības atkāpās, un valdība vienojās likumprojektu virzīt uz Saeimu.
Premjere norādīja, ka pat gadījumā, ja parlamentā sekos papildinājumi, deputātiem būs vismaz skaidrs valdības lēmums, no kura turpināt darbu. Likumprojektu Saeimā plānots skatīt steidzamības kārtā, un to varētu pieņemt jau nākamajā nedēļā. Teorētiski deputāti var lemt arī par plašāku finansiālo atbalstu.
Ko tas nozīmē iedzīvotājiem, kuri kvalificējas apkures pabalstam? Pagaidām – nogaidīt. Janvāra rēķini ir saņemti un jāmaksā, taču valdībā izskanējis aicinājums līdz aprīlim nepiemērot soda procentus par kavētiem maksājumiem. Tas dod iespēju sagaidīt valsts atbalstu, kamēr Saeima lems par nepieciešamajiem grozījumiem.
VIDEO:
