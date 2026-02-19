Režisors Alvis Hermanis sociālajā medijā "X" paudis viedokli, ka partijā "Jaunā Vienotība" esot persona, kas ietekmē Latvijas sabiedrisko mediju saturu.
Hermanis norāda, ka nozīmīgākā intervija viņa dzīvē bijusi intervija raidījumā "1:1 ", ar kuru, viņaprāt, sākusies neiecietība pret režisoru.
Viņš atzīst, ka tobrīd neesot apzinājies, ka tam sekos turpinājums. Lai gan vēl pērnā gada nogalē kustības "Bez partijām" kontekstā Hermanis un domubiedri piedalījās LTV diskusiju raidījumā "Kas notiek Latvijā?", režisors uzskata, ka sabiedriskajos medijos esot pieņemts lēmums viņu vairs neaicināt ne uz televīzijas, ne radio raidījumiem.
Viņš apgalvo, ka Jaunajā Vienotībā esot kāda konkrēta persona, kura esot atbildīga par to, lai viņš netiktu aicināts uz sabiedrisko mediju intervijām, un ka šis cilvēks uzraugot, lai tas tiktu ievērots.
Hermanis gan nesniedz pierādījumus saviem apgalvojumiem.
Ieraksta komentāru sadaļā viņš norāda, ka līdz 3. oktobrim "daudz kas nāks ārā".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu