Aptuveni 44% klientu Rīgas sociālās aprūpes centros (SAC) ir diagnosticēta demence, trešdien Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejā informēja Rīgas Sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Moors.
Komitejā trešdien tika skatīts Rīcības plāns personu ar demenci aprūpes risinājumiem. Moors atzina, ka demence ir problēma, kas kļūst arvien redzamāka ne tikai sociālajā jomā, bet arī veselības aprūpē un nereti arī darba vietās.
Saskaņā ar pārvaldes apkopoto informāciju Rīgas SAC 44% klientu ir ar demenci, turklāt šādu klientu skaits aug. Rindā uz SAC 58% cilvēku ir šī saslimšana, tāpat 34% no tiem, kas saņem aprūpi mājās, arī ir klienti ar demenci.
Komitejas izskatītajā plānā kā viena no rīcībām ietverta ģeogrāfiskā pārklājuma optimizācija. Proti, plānojot jaunus dienas aprūpes centrus, jāņem vērā teritorijas pārklājums, lai nodrošinātu vienmērīgu pieejamību visās Rīgas apkaimēs, izvairoties no vairāku centru koncentrēšanās vienā rajonā.
Savukārt agrīno demences pazīmju diagnosticēšanai un cilvēku atbalstam nepieciešamas apmācības aprūpes vajadzību vērtētājiem, kā arī konsultatīvā centra izveide ar sabiedrisko transportu ērti pieejamā vietā Rīgā, secinājuši plāna izstrādātāji. Plāns paredz izveidot informatīvo centru, kas sniegtu detalizētu informāciju un konsultācijas demences pacientu tuviniekiem, aprūpētājiem un asistentiem, palīdzot orientēties pieejamajos pakalpojumos un atbalsta iespējās. Centra uzdevums būtu arī sabiedrības informēšana par demences problemātiku.
Tāpat secināts, ka nepieciešams izvērtēt iespējas nodrošināt finansiālu atbalstu aprūpētājiem, īpaši ņemot vērā, ka vientuļiem senioriem bieži vien nav iespēju pašiem finansēt nepieciešamos pakalpojumus, un atbalstu nereti sniedz kaimiņi, kuriem nav tieša pienākuma to darīt.
Plāns paredz arī konkrētu institūciju pielāgošanu un aprūpes modeļu uzlabošanu klientiem ar demenci. Tostarp nepieciešams SAC "Mežciems" A2 gaitenī esošās nodaļas remonts un pielāgošana ģimeniskai videi pietuvinātās īpašās uzraudzības nodaļai personām ar demenci, SAC "Gaiļezers" teritorijas pielāgošana personām ar demenci, SAC "Stella Maris" ģimeniskai videi pietuvinātu vietu personām ar demenci izveide. Nepieciešams veidot arī risinājumus gados jauniem SAC klientiem, kuri atbrīvotu vietas klientiem ar demenci.
Nepieciešama arī klientu tuvinieku iesaistīšana personu ar demenci un viņu ģimeņu vajadzību apzināšanā un integrēšanā atbalsta sistēmā, norādīja Moors.
Prognozes liecina, ka līdz 2027. gadam SAC cilvēku ar demenci īpatsvars varētu pārsniegt pusi. Tas nozīmē, ka Rīgai jāattīsta specializēti pakalpojumi, jāpielāgo esošā infrastruktūra un jāievieš inovatīvas aprūpes metodes, norāda pašvaldībā.
Plānots, ka šogad tiks sāktas informatīvās un konsultatīvās aktivitātes, izvērtēti esošie pakalpojumi un infrastruktūra, stiprināta sadarbība starp institūcijām. Vidējā un ilgtermiņā paredzēta dienas aprūpes centru pakāpeniska paplašināšana, modernu demences nodaļu izveide pansionātos un inovatīvu risinājumu ieviešana. Vienlaikus jārisina arī finansējuma jautājumi, jo, pieaugot demences pacientu skaitam, jāizvērtē, kā ilgtermiņā nodrošināt pakalpojumu pieejamību.
Pašlaik Rīgā darbojas seši dienas aprūpes centri cilvēkiem ar demenci, kuros tiek nodrošināts psihosociāls atbalsts, sociālo prasmju uzturēšana, ēdināšana, pašaprūpes palīdzība, speciālistu konsultācijas, nodarbības un transports. Pakalpojums rīdziniekiem ir bez maksas, un pirms tā piešķiršanas senioram ir iespēja vairākas dienas izmēģināt centra apmeklējumu. SAC jau tiek veidotas īpašas nodaļas cilvēkiem ar demenci
