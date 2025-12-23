Izrādās, demogrāfiskā situācija uztrauc arī bērnus. Tas atklājas sarunās ar Ziemassvētku vecīti.
Līdz pat ziemas saulgriežiem dabas parkā "Zilie kalni" bērni un pieaugušie tikās ar Ziemassvētku vecīti un viņa Rūķi, kas tos sagaidīja iepriekš sarunātā laikā namiņā Starta laukumā. Te pelēkās decembra dienas pārvērtās gaišā Ziemassvētku gaidīšanas laikā, kuru ar prieku izbaudīja gan bērni, gan viņu vecāki. Brīvā sarunā vecītim ar balto bārdu katrs ķipars atklāja savu vēlēšanos, parādīja zīmējumus vai arī nodziedāja kādu dziesmiņu. Un arī pajautāja to, kas pašus satrauca. Nu, piemēram – vai Ziemassvētku vecītim ir ģimene, vai ir brālītis vai māsiņa?
Ko bērni vēlas saņemt dāvanās? Pavisam mazie – rotaļlietas, jau lielāki – telefonus vai pat īstus auto. Kādā krāsā? Zilā. Protams, ir arī negaidītas lietas. Kāds puisītis teicis, ka viņam gribētos tumšo maizi, jo tā ir veselīga. Kāda meitene, kas bijusi no Latgales, sacījusi, ka tētis viņai iemācījis dziesmiņu – "Tālu dzīvo mana mīļā", ko kopā ar Ziemassvētku vecīti arī nodziedājuši latgaliski, jo vecītim tā ir dzimtā puse. Tālākie, bet tomēr vietējie ciemiņi bijuši no Varakļāniem un Liepājas. Vieni par pasākumu uzzinājuši feisbukā un nosprieduši, ka tas ir pats skaistākais Ziemassvētku vecītis, kurš noteikti jāsatiek, otri braukuši ciemos pie radiņiem Ogrē. Citi Starta laukumā sarunājuši tikšanos ar brālēniem un māsīcām, bet vēl citi no Dānijas un Īrijas kopā ar bērniem atbraukuši uz Latviju brīvdienās, un viņus šim pasākumam pieteikušas vecmāmiņas.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
