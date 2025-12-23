Decembra sākumā Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra informēja, ka Rīga šogad sasniegusi līdz šim augstāko pozīciju Eiropas ziemas tūrisma reitingā "European Best Christmas Markets 2025–2026" ("Eiropas labākie Ziemassvētku tirdziņi"), iegūstot 3. vietu. 

Ar šo rezultātu Rīga ierindojās uzreiz aiz Cīrihes, bet 1. vietu ieguva Rumānijas pilsēta Krajova.

Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras pārstāvji vēstīja, ka minētais reitings ir Eiropas populārākais Ziemassvētku ceļojumu apskats ar vairāk nekā astoņiem miljoniem ikgadējo apmeklētāju, un balsošanas rezultāti tiekot publicēti dažādos starptautiskos medijos. Balsojums notika novembra beigās, un tajā kopā esot piedalījušies vairāk nekā 800 tūkstoši cilvēku no 179 valstīm. Rīga saņēmusi 72 804 balsis. Tomēr pēc šīs ziņas publicēšanās sociālajos medijos daļa sabiedrības apšaubīja reitinga tapšanu. Papētot reitinga veidotāja "European Best Destinations" sociālos tīklus, nākas gan konstatēt zemu auditorijas iesaisti – tā "Facebook" lapai ir aptuveni 

