Rīgā, Dreiliņu mikrorajonā, uz gājēju pārejas dzīvību zaudējusi 75 gadus veca sieviete, kuru ap pulksten 6.10 notrieca vieglā automašīna. Negadījums notika Augusta Deglava ielā, iespējams, sievietei dodoties uz netālu esošo sabiedriskā transporta pieturu, ziņo raidījums "Degpunktā".
Autovadītājs ātrumu nebija pārsniedzis, taču tumsā gājēju nepamanīja. Vīrietis visu mūžu strādājis par tālbraucēju, un viņa ģimene atzīst — pieredze šoreiz nepasargāja no traģēdijas.
Vietējie iedzīvotāji uzskata, ka gājēju pāreja ir labi pārredzama un bīstamas situācijas tajā notiek reti.
Policija izmeklē negadījuma apstākļus.
Vienlaikus policisti atgādina — arī uz gājēju pārejas cilvēkiem jāpārliecinās, ka autovadītājs viņus ir pamanījis, īpaši diennakts tumšajā laikā.
Plašāk skatieties 22. decembra "Degpunktā" sižetā.
