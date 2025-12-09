Pagājušajā nedēļā Rīgā kultūras namā "Ziemeļblāzma" notika meža nozares gada balvas – "Zelta čiekura" – pasniegšanas svētki.
Šīs balvas tiek pasniegtas piecās nominācijās: "Par mūža ieguldījumu", "Par inovatīvu uzņēmējdarbību", "Par zinātnes ieguldījumu nozares attīstībā", "Par ieguldījumu nozares attīstībā" un "Par ilgtspējīgu saimniekošanu".
Nominācijā "Par mūža ieguldījumu" "Zelta čiekuru" un zelta piespraudi – priedes sēkliņu – saņēma mežsaimnieks un politiķis, Latvijas Meža īpašnieku biedrības prezidents Ivars Boķis, Latvijas Koksnes ķīmijas institūta vadošais pētnieks Juris Zoldmanis, kurš, kaut arī nosvinējis deviņdesmito dzimšanas dienu, aizvien aktīvi strādā Celulozes laboratorijā, un pensionētais Īles meža iecirkņa vadītājs Gundars Freimanis, kurš līdztekus darbam mežā bijis aktīvs Īles nacionālo partizānu bunkuru atjaunotājs. Tādas pašas atzinības zīmes saņēma arī ilggadējais Latvijas Mežizstrādes savienības vadītājs Andrejs Cunskis un bijušais akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" plānošanas izpilddirektors, mežsaimnieks Jāzeps Zdanovskis.
Nominācijā "Par ieguldījumu nozares attīstībā" "Zelta čiekuru" saņēma Arvīds Ozols, kurš bijis vadošos amatos, meža politikas veidošanā piedalījies kopš pirmās dienas, kad Latvijā tika atjaunota neatkarība.
Nominācijā "Par inovatīvu uzņēmējdarbību" "Zelta čiekurus" saņēma SIA "Krauss", kas Cesvaines pagastā nodarbina 175 cilvēkus, un SIA "Rettenmeier Baltic Timber", kas atrodas Inčukalnā un nodarbina 260 cilvēkus.
Nominācijā "Par ilgtspējīgu saimniekošanu" "Zelta čiekuru" saņēma Pauls Elksnis, bet "Zelta čiekura" diplomus – Silvers Strups un Laima un Ivars Lindes.
Nominācijā "Par sabiedrības izglītošanu" diplomus saņēma Koksnes ķīmijas institūta studentu padome un "Luminor" bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš. "Zelta čiekuru" saņēma Latvijas Valsts mežzinātņu institūta vadošais pētnieks Agnis Šmits.
Atzinības rakstus apbalvošanas ceremonijā saņēma arī astoņi starpnozaru grupas pārstāvji no Ārlietu ministrijas, Valsts ieņēmuma dienesta Muitas pārvaldes, Valsts meža dienesta un koncerna "Latvijas Finieris". Par ieguldījumu godīgas konkurences atbalstam Atzinības raksti piešķirti Ģirtam Jaunzemam, Gintam Serafinovičam, Pēterim Paulam Celmiņam, Aivaram Minožānam, Mārtiņam Lācim, Uģim Ozolam, Stellai Irbei un Gunitai Znotiņai.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
