Latvijas hokejists Rodrigo Ābols otrdienas naktī Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā izcēlās ar divām rezultatīvām piespēlēm, sekmējot Filadelfijas "Flyers" panākumu.
"Flyers" mājās ar rezultātu 5:2 (0:0, 1:0, 4:2) pārspēja Vankūveras "Canucks". Pretinieku rindās savainojuma dēļ nespēlēja Latvijas uzbrucējs Teodors Bļugers.
Ābols otrajā periodā 14. minūtē asistēja Ņikitas Grebjonkina vārtu guvumā, kas ļāva mājiniekiem izvirzīties vadībā ar 1:0. Trešajā periodā, mača 46. minūtē, latvieša kontā tika ieskaitīta vēl viena rezultatīva piespēle — šoreiz Karla Grundstrema gūtajos vārtos.
Šī bija Ābola pirmā NHL spēle, kurā viņš guva vismaz divus rezultativitātes punktus, un par sniegumu latvietis tika atzīts par spēles otro zvaigzni.
Uz ledus Ābols pavadīja 14 minūtes un septiņas sekundes, tostarp minūti un 30 sekundes darbojās mazākumā. Viņš izdarīja vienu metienu pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu, bloķēja divus metienus, uzvarēja trijos no astoņiem iemetieniem un noslēdza maču ar dalītu labāko lietderības koeficientu +2.
Šosezon 30 spēlēs Ābols sakrājis piecus punktus (2+3), bet kopumā otrajā NHL sezonā latvietis 52 mačos guvis desmit punktus (4+6).
Filadelfijas komandas labā šajā spēlē vārtus guva arī Kristians Dvoraks, Matvejs Mičkovs un Ouens Tipets, savukārt “Canucks” sastāvā precīzi bija Drū O’Konors un Makss Sasons.
Vankūveras uzbrucējs Teodors Bļugers šosezon savainojumu dēļ piedalījies tikai divās NHL spēlēs,
vienā no tām gūstot vārtus. Pēdējo reizi 31 gadu vecais hokejists laukumā devās oktobra vidū.
Pēc šīs uzvaras "Flyers" ar 43 punktiem 35 spēlēs Austrumu konferencē pakāpās uz trešo vietu, kamēr "Canucks" ar 33 punktiem 36 spēlēs Rietumu konferencē atrodas 15. pozīcijā.
Nākamo spēli Ābola pārstāvētā Filadelfijas komanda aizvadīs agrā trešdienas rītā pēc Latvijas laika, viesojoties pie Čikāgas "Blackhawks", bet "Canucks" nākamais mačs paredzēts svētdienas rītā mājās pret Sanhosē "Sharks".
Aptauja
Par kuru tēmu LASI.LV vēlētos uzzināt un lasīt vēl vairāk?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu