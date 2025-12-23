Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" pētnieks Pauls Zeltiņš Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātē aizstāvējis doktora disertāciju par selekcionētu koku augšanas gaitu.
Šajos pētījumos vērtēta ikgadējā koka augstuma pieaugumu saistība ar meteoroloģiskajiem faktoriem, atlasot egles genotipus, kas mazāk jutīgi pret mainīgu klimatu un līdz ar to izturīgāki pret stresu.
Pauls Zeltiņš: "Mēs šobrīd selekcijā vairāk pievēršam uzmanību klimata jutībai. Gan priedēm, gan eglēm esam novērojuši, ka ikgadējiem augstuma un caurmēra pieaugumiem ir saistība ar dažādiem meteoroloģiskajiem faktoriem, un tā var būt ģenētiski atšķirīga. Redzams, ka ir egles kloni, kas ir jutīgāki un tajos gados, kad ir nelabvēlīgie apstākļi, ilgstošs sausums vasarā, aug lēnāk vai arī samazina augšanu nākamajos gados. Savukārt ir genotipi, kuriem šī jutība ir mazāka, un koku augšana netiek izteikti bremzēta arī nelabvēlīgos apstākļos. No selekcijas viedokļa tas ir ļoti svarīgi, jo mēs gribam atlasīt tos genotipus, kas ir mazāk jutīgi neskaidrajiem nākotnes apstākļiem. Līdz ar to, ja iepriekš tradicionāli tika mērīts augstums, caurmērs, zarojuma kvalitāte un tamlīdzīgas saimnieciski nozīmīgas koku pazīmes, tad šobrīd mēs pievēršam uzmanību arī varbūt ne tik redzamām pazīmēm – ikgadējiem augstuma un caurmēra pieaugumiem."
Zeltiņš uzsver, ka svarīgi saglabāt audzes maksimāli veselīgas, lai tās spēj pretoties nelabvēlīgiem apstākļiem. Ja tiešā veidā ar selekcijas metodēm mizgraužu bojājumus eglēm novērst nevar, tad to var ietekmēt pastarpināti, selekcionējot pret meteoroloģiskajiem ekstrēmiem mazāk jutīgus kokus, kas mazāk pakļauti klimata stresam un līdz ar to arī noturīgāki pret kukaiņu uzbrukumu.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu