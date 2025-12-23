"Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) rīdziniecei izraksta rēķinus par centrālo apkuri, lai gan viņas īrētajā dzīvoklī tādas nav — mājoklis tiek apsildīts ar gāzes apkures katlu, vēsta raidījums "Bez Tabu".
Rīdziniece Gerda īrē dzīvokli Rīgā, Dzirnavu ielā. Lai gan lielākajā daļā mājas dzīvokļu ir centrālā apkure, Gerdas dzīvoklī gan telpas, gan ūdens tiek sildīti ar autonomo gāzes katlu. Par gāzi viņa vienmēr norēķinājusies ar "Latvijas gāzi", un parādu nav bijis.
Šī gada vasarā mājai mainījās apsaimniekotājs — pārvaldīšanu pārņēma RNP. Sākoties apkures sezonai,
Gerda saņēma rēķinu, kurā bija iekļauta arī maksa par centrālo apkuri, kas viņas dzīvoklī faktiski neeksistē.
Pēc rēķina saņemšanas dzīvokļa īpašniece sazinājās ar RNP, iesniedza autonomās apkures dokumentus, un dzīvoklī pat ieradās apsaimniekotāja pārstāvji, kuri pārliecinājās, ka centrālās apkures tur patiešām nav. Gerda par šo pakalpojumu nemaksāja, cerot, ka situācija būs atrisināta.
Tomēr arī nākamajā mēnesī RNP atsūtīja rēķinu ar maksu par centrālo apkuri. Turklāt tajā
parādījās arī nepamatots parāds par iepriekšējo mēnesi un soda nauda par kavētu maksājumu.
Saņemot jau otro šādu rēķinu, situācija atkārtojās — pēc Gerdas lūguma dzīvokļa saimniece vēlreiz sazinājās ar RNP un atkārtoti skaidroja, ka dzīvoklī ir gāzes apkures katls.
Gerda: "Atkal jau rēķinā šis pakalpojums iekšā, un, katru reizi viņiem zvanot, tāda sajūta, ka darbiniekiem tur kaut kāda koma. Neviens neko nezina, kaut kas viņiem jāturpina pārbaudīt, tik sola, ka atzvanīs. Nekas uz priekšu neiet. Toties soda procentus par it kā nesamaksāto gan naski piestāda! Nu kas tā par lietu?"
Plašāk skatieties 22. decembra "Bez Tabu" sižetā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu