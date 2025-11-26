"OP Corporate Bank plc" Latvijas filiāle piešķīrusi kokapstrādes uzņēmumam "Stiga RM" jaunu aizdevumu 25 miljonu eiro apmērā.
Finansējums paredzēts Ogrē topošās bērza saplākšņa rūpnīcas attīstības otrajai kārtai, galvenokārt modernu iekārtu iegādei. Šis ir jau trešais bankas piešķirtais finansējums projektam Ogrē – iepriekš banka jau piešķīrusi 18,2 miljonus eiro pirmajai rūpnīcas attīstības kārtai, kā arī līdzfinansējusi bijušās kokzāģētavas "Norupe" iegādi, nodrošinot 4,2 miljonu eiro aizdevumu.
Kopējais investīciju apjoms jaunās bērza saplākšņa rūpnīcas izveidē ir aptuveni 92 miljoni eiro, no kuriem 47,4 miljonus nodrošina "OP Corporate Bank plc", 10 miljoni ir piesaistīti "Altum" programmā "Lielo investīciju aizdevums ar kapitāla atlaidi", savukārt atlikušo summu investēs pats uzņēmums, pilnā apmērā finansējot rūpnīcas celtniecības darbus. "Stiga RM" mērķis ir bijušās kokzāģētavas "Norupe" vietā radīt mūsdienīgu infrastruktūru augstvērtīgu koksnes produktu ražošanai. Tā būs jau trešā uzņēmuma rūpnīca Latvijā.
Kā norāda "Stiga RM" īpašnieks Andris Ramoliņš, patlaban norit darbs pie rūpnīcas attīstības pirmās kārtas, ko plānots pabeigt līdz 2026. gada beigām. Otrās kārtas būvniecību plānots sākt 2027. gada pavasarī, savukārt iekārtu pasūtīšana sāksies 2026. gadā. Abas kārtas tiks realizētas līdz 2029. gada sākumam.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
