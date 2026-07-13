Kā norāda 360TV ziņas, no piektdienas Latvijā stājās spēkā jauns regulējums, kas pirmo reizi nosaka vienotu kārtību militāru incidentu, tostarp ārvalstu dronu un citu hibrīdapdraudējumu, radīto zaudējumu kompensēšanai miera laikā.
Jaunais regulējums paredz, ka valsts atlīdzinās zaudējumus, kas radušies militāru incidentu rezultātā, piemēram, ja Latvijas teritorijā ielido un nokrīt vai tiek notriekts ārvalstu militārais drons, nodarot kaitējumu īpašumam. Kompensācijas būs pieejamas par valsts un pašvaldību īpašumam, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu mantai nodarītajiem zaudējumiem, tostarp sējumiem, mežaudzēm un dzīvniekiem.
Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (AS) uzsver, ka regulējuma mērķis ir stiprināt drošības sajūtu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem.
"Mērķis ir radīt drošības sajūtu ne tikai cilvēkiem, kuri tur dzīvo, bet arī tiem, kuri ir gatavi investēt, ražot un radīt darba vietas. Lai viņi varētu justies droši, ka viņu ražotnes, kurās, iespējams, ieguldītie miljoni, būs pasargātas. Savā ziņā tā ir apdrošināšanas polise," norāda Smiltēns.
Ja noticis militārs incidents, cietušajam par zaudējumiem jāziņo trīs darbdienu laikā. Ja postījumi nodarīti lauku vai meža saimniecībai, jāvēršas Lauku atbalsta dienestā, savukārt par īpašumam – automašīnām, mājām vai ražošanas telpām – nodarītajiem zaudējumiem jāziņo attiecīgajai pašvaldībai, kas tālāk virzīs kompensācijas piešķiršanas procesu.
Iedzīvotājiem radītos zaudējumus valsts segs no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
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