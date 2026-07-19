Pirms 20 gadiem Latvijā stājās spēkā aizliegums smēķēt restorānos un bāros, bet vai attieksme šajā laikā ir mainījusies, un kā ir citās valstīs?
Nesen kāds ceļotājs soctīklā "Threads" dalījās ar Itālijā redzēto: "Viņi smirdina visur, vesela smirdināšanas kultūra. Bet kā viesmīle teica, viss sākas ar izglītību, kultūru un empātiju." Un tik tiešām – ar likumiem uz papīra vien nepietiek. Jo arī Latvijā netrūkst šādu viedokļu, kāds lasāms pie minētā ieraksta: "Ja tevi traucē, pats vari paiet maliņā."
2006. gada 1. jūlijā Latvijā stājās spēkā aizliegums smēķēt restorānos un bāros. Kā pret jebkurām izmaiņām, it sevišķi, ja kaut ko aizliedz, daļā sabiedrības bija asa pretreakcija – pīpmaņi tagad uzdzīvos tikai mājās, krogi bankrotēs, viesmīlības bizness sabruks. Kopš tā laika beigušas pastāvēt gan prastas dzertuves, gan smalki restorāni (un arī atvērti jauni), bet ne jau tāpēc, piemēram, "Vincents" 2023. gadā slēdza durvis, ka turīgi gardēži nevarēja pēc maltītes aizkūpināt cigāru – citādi nebūtu pastāvējis vēl 17 gadus pēc aizlieguma.
Deputāti savu pīpētavu nosargājuši
Kādreiz dūmus plaušās vilka arī tie, kas nemaz to negribēja. Trauksmainajā atmodas un Latvijas Republikas atdzimšanas laikā tā tas bija teju ikvienā preses konferencē. Deviņdesmito gadu sākumā Ministru Padomes priekšsēdētājam Ivaram Godmanim pelnutrauks un cigarešu paciņa bija tikpat svarīgi piederumi kā mikrofons. Parlamenta sēžu zālē laikam gan neviens neatļāvās smēķēt, bet drīkstēja kūpināt kafejnīcās un pie kāpnēm līdzās lielajam vestibilam.
Arī citur nebija lielas atšķirības – vismaz vēl 2000. gadu sākumā sirdzēji un viņu viesi smēķēja pat Gaiļezera slimnīcas kāpnēs. Smēķēt darba kabinetos daudzos birojos bija parasta parādība. Kopš tā laika daudz dūmu aizplūdis, bet "daži dzīvnieki" tomēr ir vienlīdzīgāki par citiem. Proti, tagad Latvijas valsts un pašvaldību iestādēs ir aizliegts smēķēt, nedrīkst pat ierīkot speciālu telpu, taču Saeimā un Ministru kabinetā ir saglabāta šāda privilēģija – no citiem norobežota pīpotava ar ventilāciju.
Ar cigareti pa lielveikalu