Tenisiste Aļona Ostapenko kļuvusi par trīskārtēju "Grand Slam" turnīru uzvarētāju, ar trešo piegājienu tiekot pie titula arī prestižajā Vimbldonas čempionātā, kopā ar salvadorieti Marselu Arevalo triumfējot jauktajā dubultspēlē.
"Šis bija mans trešais Vimbldonas fināls, es tajā vienkārši nedrīkstēju atkal zaudēt," pēc uzvaras izšķirošajā mačā pret austrāliešiem Stormu Hanteru un Marku Polmanu (4-6, 7-5, 6-2) sacīja Ostapenko. Viņa 2019. gadā ar zviedru Johanu Lindstedu zaudēja jauktās dubultspēles finālā, bet pērn kopā ar taivānieti Suveju Sje piekāpās dāmu dubultspēļu izšķirošajā mačā. Aļonai tagad ir pilns "Grand Slam" titulu komplekts – 2017. gada Francijas čempiones tituls vienspēlēs, 2024. gada ASV čempionāta uzvarētājas tituls sieviešu dubultspēlē un nu arī panākums Vimbldonā. No aktīvajām tenisistēm, ja neskaita māsas Viljamsas, ko tādu spējusi tikai čehiete Barbora Krejčīkova, bet kopumā modernajā tenisa ērā "Grand Slam" trīskāršajā klubā ir tikai septiņas spēlētājas.
Tikmēr sieviešu vienspēlēs pirmo reizi par Vimbldonas čempioni kļuva čehiete Linda Noskova, kura finālā ar 6-2, 5-7, 6-3 uzvarēja tautieti Karolīnu Muhovu. Savukārt kungu turnīrā otro titulu pēc kārtas izcīnīja itālis Janniks Sinners, pasaules ranga līderim izšķirošajā mačā ar 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 pieveicot Aleksandru Zverevu no Vācijas, kurš pavisam nesen uzvarēja Francijas atklātajā čempionātā.
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