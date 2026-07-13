"Mūsu sabiedrībā aizvien vairāk cilvēku, īpaši jauni vecāki, vēlas, lai viņu bērni sporto un trenējas, bet es atbildēšu tā – bērna veselība ir nopietni jāpārbauda, pirms mēs, vecāki, no viņiem gribam izveidot pusprofesionālus vai varbūt pat profesionālus atlētus," TV24 raidījumā "Ārsts atbild" uzsver Skrides Sirds klīnikas kardiologs, profesors Guntis Bahs, kura jaunākajam pacientam bija 18 gadi un ārsts jaunieti glābis akūta, smaga miokarda infarkta gadījumā.
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